Erfurt. Enzo Herrschaft und Luis Müller bleiben dem Erfurter Eishockey-Oberligisten erhalten. Der eine ist eine Identifikationsfigur, der andere konnte in seiner ersten Saison bei den Drachen überzeugen.

Die TecArt Black Dragons Erfurt basteln weiter fleißig an ihrem Kader für die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga. In dieser Woche gaben die Erfurter die Vertragsverlängerung mit Enzo Herrschaft und Luis Müller bekannt.

Herrschaft ist eine der Identifikationsfiguren bei den Drachen. Der 23-jährige Stürmer wurde in Erfurt geboren, durchlief den gesamten Nachwuchs beim EHC Erfurt und ist seit sechs Jahren eine feste Größe im Oberliga-Team. Luis Müller geht indes erst in seine zweite Saison bei den Drachen. Der 22-jährige Ingolstädter überzeugte in seiner Premierensaison in Erfurt mit dynamischer Spielweise und steuerte sechs Tore zum Playoff-Einzug bei.