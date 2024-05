Dachwig. Den 25-Jährigen zieht es in seinen Wohnort Nordhausen, wo er bereits als Trainer arbeitet

Fußball-Thüringenmeister FC An der Fahner Höhe hat vor dem Heimspiel gegen Schleiz (Samstag/14 Uhr) den ersten Abgang zu verzeichnen. Angreifer Paul Kirchner verlässt die Dachwiger nach zwei Jahren und schließt sich dem Kreisoberligisten FSG 99 Salza Nordhausen an, für die er schon in Trainerfunktion tätig ist. Derzeit betreut der 25-Jährige die A-Junioren sowie die Zweite des Vereins. „Ich gehe mit Dachwig komplett im Guten auseinander. Ich wäre auch gerne geblieben, aber aktuell erfüllt mich der Trainerjob einfach mehr. Außerdem habe ich dadurch nur noch jedes dritte Wochenende Zeit“, sagt Kirchner, der mit seiner Familie seit sechseinhalb Jahren in Nordhausen wohnt. Da er in Erfurt arbeitet, musste diese auch oft zurückstecken. „Jetzt kann ich etwas zurückgeben“, meint er.

In den zwei Jahren bei seinem „Heimatverein“ erlebte Kirchner alle Höhen und Tiefen. Dem bitteren Oberligaabstieg folgte nun die Thüringenmeisterschaft. „Das mit dem Abstieg war schade, und ich finde ihn immer noch nicht gerechtfertigt. Aber es gibt auch schlimmere Abstiege. Wir haben das gut verdaut“, so der 25-Jährige, der zum letzten Heimspiel noch „ein, zwei Kisten in die Kabine stellen will. Und ich bin ja auch nicht aus der Welt. Nach Bad Langensalza werde ich auch mitfahren. Man sieht sich immer zweimal im Leben.“