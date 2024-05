Dachwig. In der Thüringenliga gibt sich der Meister keine Blöße. Bei den Ohrdrufern kommt ein Torwart als Feldspieler zum Einsatz.

Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang hat Thüringenliga-Meister FC An der Fahner Höhe sein Heimspiel gegen den FSV Schleiz mit 4:2 gewonnen. Zunächst waren die Gäste in Führung gegangen. Nach maßgerechter Flanke von der linken Seite brauchte Torjäger Pohl nur noch den Fuß hinzuhalten - 1:0 (25.). Die Schleizer wirkten im ersten Durchgang besser, aber die individuelle Qualität brachte den Ausgleich. Schindler setzte sich im Strafraum durch und bediente Heß, der locker einschob (40.). Nach dem Wechsel wurde Dachwig besser und ging in Führung. Bei Lischkes Abstauber reklamierten die Gäste vehement Abseits (50.), kurz darauf erhöhte Trübenbach mit sehenswertem Distanzschuss auf 3:1 (54.). Durch einen verwandelten Foulelfmeter durch George wurde es wieder spannend (64.), bis Lischke nach Eckball von Baumgarten per Kopf die Entscheidung gelang (76.).

In Neustadt ging der FSV Ohratal mit 1:6 baden und ist nun auch praktisch abgestiegen. Dabei gelang durch Rast sogar die Führung (8.), die aber nicht lange Bestand hielt. Kurios: Aufgrund der schmalen Kadersituation wurde Torwart Knoll im zweiten Durchgang als Feldspieler eingesetzt.