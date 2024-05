Suhl/Nordhausen. In Suhl gewann der Nordhäuser SV gegen die HSG Ilmkreis und die Gastgeber von der HSG Suhl.

In der 3. Runde und zugleich Endrunde im Handball-Landespokal der männlichen Jugend C sollte die Entscheidung fallen. Die Jungs des Nordhäuser SV qualifizierten sich nach einer nicht wirklich guten ersten Runde durch eine fehlerfreie und überragend gespielte 2. Runde. In dieser wurden sie aufgrund ihrer drückenden Überlegenheit auch zum Favoriten für die Endrunde. Einer von Heiko Alert geführten Mannschaft stand auch Jugendleiter Veit Meier auf der Bank zur Seite. Mit einem Start-Ziel-Sieg ohne Punktverlust war der Jubel am Ende groß. Nach dem Staffelsieg in der Saison fügten sie eine weitere Trophäe hinzu: die des Landespokalsiegers. Dabei wurden die HSG Ilmkreis 14:10 und 22:19 sowie die HSG Suhl 23:13 und 26:15 im Modus Hin- und Rückspiel besiegt. In der weiblichen Jugend C holte der NSV einen starken Vizemeistertitel. Nordhausen trat mit einer verstärkten D-Jugend an. Sie sollten sich im Konzert der Älteren beweisen. Nur dem späteren Sieger Hermsdorf mussten sich die Mädels von Katja Vopel geschlagen geben.