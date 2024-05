Eisenach. Der ThSV Eisenach wählt am Donnerstag auf der Mitgliederversammlung seinen Vorstand neu. Der Unternehmer Shpetim Alaj hofft auf seine Wiederwahl und will den Handball-Nachwuchs im Stammverein voranbringen.

Wenn am kommenden Donnerstag (19 Uhr) beim ThSV Eisenach die Mitgliederversammlung stattfindet, wird Shpetim Alaj wieder als Präsident antreten. Zudem wird der Vereinsvorstand der „Blauen“ an diesem Abend neu gewählt. Der Eisenacher Unternehmer Alaj steht seit sechseinhalb Jahren an der Spitze des ThSV.

Besonders intensiv will man sich künftig um den Nachwuchs bemühen. So soll wieder ein Sportinternat in Zusammenarbeit mit der AWO entstehen. Eine Talente-Sichtung findet am 9. Juni ab 10 Uhr statt (Anmeldung per Mail über danijel.grgic@thsv-eisenach.de)

Wer Mitglied beim ThSV Eisenach werden will, kann in der Werner-Aßmann-Halle am Donnerstag vor Ort seinen Antrag stellen und an der Versammlung teilnehmen.