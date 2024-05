Erfurt. Der Erfurter Regionalligist sichert sich für die nächsten beiden Spielzeiten die Dienste eines türkischen Junioren-Nationalspielers.

Ömer Uzun wird für den Fußball-Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt in der kommenden Saison auf Torejagd gegen. Der 24-jährige Mittelstürmer wechselt von West-Regionalliga-Absteiger Rot-Weiß Ahlen in die Thüringer Landeshauptstadt. Das gab der Club am Dienstag bekannt.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Rot-Weiß Erfurt. Der Verein hat eine beeindruckende Geschichte und leidenschaftliche Fans. Ich bin motiviert, mein Bestes zu geben“, sagte der Angreifer, der am Montag einen Zweijahresvertrag unterzeichnet hatte. In der vergangenen Saison hatte er zehn Tore für Ahlen erzielt. Er war damit erfolgreichster Schütze beim Tabellen-18.

Erfurts Sportdirektor Franz Gerber ist froh über den Zugang: „Mit dieser Verpflichtung haben wir es geschafft, einen adäquaten Ersatz für das Sturmzentrum zu finden.“ Eine Reihe von Leistungsträgern hat den Verein verlassen. Uzun bildet einen weiteren Zugang, nachdem Rot-Weiß die Verpflichtung von Lorenz Otto (SSV Ulm) als Nummer eins im Tor vermeldet hatte.

Uzun wechselte in seiner Jugend zum VfL Bochum. Er konnte besonders in der A-Jugend überzeugen. In der Saison 2018/19 lieferte er eine Vorlage und 20 Treffer. Damit wurde er Torschützenkönig der A-Junioren Bundesliga West. Im Laufe dieser Spielzeit wurde Uzun auch zum türkischen Junioren-Nationalspieler, in neun Partien erzielte er drei Treffer.

2019 wechselte der gebürtige Dortmunder in die Türkei, wo er für verschiedene Klubs spielte, unter anderem auch in der Süper Lig für Kayserispor. Gegen Trabzonspor, den türkischen Meister von 2022, gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Im Februar 2023 endete Uzuns Zeit in der Türkei. Nach kurzer Vereinslosigkeit unterschrieb er im vergangenen Sommer bei Rot-Weiß Ahlen. Aufgrund des Abstiegs kann der Deutsch-Türke ablösefrei an den Steigerwald wechseln.

