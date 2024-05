Jena . In Jena stellte Sportjournalist Ronald Reng sein Buch „1974 – Eine deutsche Begegnung“ vor, das die WM-Begegnung zwischen der BRD und der DDR 1974 aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

Es gibt diese eine Folge bei ein „Ein Herz und eine Seele“, jener bisweilen bitterbösen Kultserie aus den 70er-Jahren, in denen Heinz Schubert als Alfred „Ekel“ Tetzlaff der konservativ-spießigen und oftmals auch reaktionären Bundesrepublik den Spiegel vorhielt. Genüsslich griff das Format Ressentiments und Chauvinismus auf – wenn auch durch und durch karikiert. In „Besuch aus der Ostzone“ empfängt der Familientyrann gut eine Woche vor dem innerdeutschen Duell bei der Weltmeisterschaft 1974 die aus der DDR stammenden Eltern seines „Sozi-Schwiegersohns“ – kongenial gegeben von Diether Krebs. Alfred Tetzlaff wiederum gibt sich gegenüber seinen ostdeutschen Gästen siegessicher: Man könne Sepp Maier Handschellen anlegen und Franz Beckenbauer die Augen verbinden – selbst in Nowosibirsk werde man die DDR-Auswahl noch schlagen, palaverte der kleine Mann mit dem historisch belasteten Bärtchen, um mit seinem nächsten Atemzug die Begründung für seine schier grenzenlose Zuversicht zu kredenzen: „Weil ihr kommunistische Roboter seid!“

Wie die Partie ausging, ist weitläufig bekannt: Die DDR siegte am 22. Juni 1974 dank des Tores von Jürgen Sparwasser in der 78. Minute im Hamburger Volksparkstadion mit 1:0 über den großen Nachbarn. Es sollte die einzige Begegnung beider Auswahlen bleiben.

Zwei jener „kommunistischen Roboter“, die einst in das Geschehen auf dem Platz im Volksparkstadion eingriffen, hießen Lothar Kurbjuweit und Harald Irmscher, die in jenen Tagen in den Diensten des FC Carl Zeiss Jena standen. Am Donnerstagabend waren beide als Gesprächspartner im Jenaer Sportgymnasium zugegen, als der Sportjournalist Ronald Reng sein Buch „1974 – Eine deutsche Begegnung“ vorstellte.

„Ich versuche an dem Fußballspiel die gesamte Epoche der 70er-Jahre auszubreiten“

„Ich versuche an dem Fußballspiel die gesamte Epoche der 70er-Jahre auszubreiten“, sagte Ronald Reng, der sich jenem 22. Juni von verschiedenen Seiten näherte: über eine Theateraufführung in Ostberlin, die zur selben Zeit wie das WM-Spiel dargeboten wurde, einen RAF-Terroristen, der an jenem Tag gestellt und beschuldigt wurde, ein Attentat auf die Partie in Hamburg geplant zu haben und natürlich auch über den Fußball und seine Akteure. Und da er nun einmal in Jena gastierte, ging Reng im Besonderen auf die FCC-Kicker ein, allen voran Lothar Kurbjuweit und Konrad Weise, die in seinem Buch – zusammen mit Gerd Kische von Hansa Rostock – eine tragende Rolle spielen. Bei den westdeutschen Spielern legte er sein Hauptaugenmerk indes auf Wolfgang Overath und Günter Netzer.

Es mangelte dann auch nicht an sympathischen Anekdoten: das nächtliche Ausbüchsen von Gerd Kische, die interessierte Lektüre der im Osten dämonisierten Bild-Zeitung, die die DDR-Auswahl schon von der Begegnung abgeschrieben hatte, sowie die Begeisterung von Peter Ducke und Gerd Kische für Plattenläden, aber auch die WM-Unterkünfte in Quickborn (laut Kurbjuweit ruhig und angemessen) und Ratingen (suboptimal, Mitten in der Fußgängerzone, viel Ablenkung), applaudierenden BRD-Bürgern und die unbezahlte Rechnung von Peter Ducke in einem Lebensmittelladen in Quickborn. Darüber hinaus berichteten Kurbjuweit und Irmscher gar lebhaft aus ihrem Alltag als de facto Profis in einem sozialistischen System und den damit einhergehenden Widersprüchen. Man habe zweifelsohne dezente Privilegien genossen und über Beziehungen verfügt, vor dem Jenaer Studentenklub „Rosenkeller“ habe er dennoch anstehen müssen – wie jeder andere, berichtete Lothar Kurbjuweit. Letztlich sei man kein Popstar gewesen.

Eine politische Zielstellung habe es nicht gegeben

Den Kern der Gesprächsrunde bildete jedoch das Vorrunden-Spiel zwischen der BRD und der DDR. Natürlich hätten sie um die Tragweite der Begegnung gewusst – nicht nur um die sportliche, sondern vor allem auch um die politische. Das sei allen Spielern bewusst gewesen. Aber: Eine politische Zielstellung habe es nicht gegeben. Es habe nur den sportlichen Auftrag gegeben, die Zwischenrunde zu erreichen, sagte Lothar Kurbjuweit. Harald Irmscher pflichtete seinem einstigen Teamkollegen umgehend bei und verwies auf Nationaltrainer Georg Buschner. „Er hat es von der Mannschaft absolut ferngehalten“, sagte der nunmehr 78-Jährige. Er betonte jedoch, dass Buschner mit hoher Wahrscheinlichkeit derartige Instruktionen seitens der Funktionäre bekommen habe.

Als die DDR-Auswahl am 22. Juni im Team-Bus gen Hamburg unterwegs war, sei indes die Nachricht hereingetrudelt, dass man aufgrund des Unentschiedens (0:0) zwischen Chile und Australien bereits die zweite Gruppenphase erreicht habe. Daraufhin habe sich schlagartig eine bis dahin nicht gekannte Lockerheit im Bus ausgebreitet. Plötzlich habe man keinen Druck mehr verspürt, erinnerten sich Kurbjuweit und Irmscher. Georg Buschner, der ein Faible für Operetten hatte, habe sogar ein leichtes Liedchen während der noch ausstehenden Fahrt gen Elbmetropole auf seinen Lippen gehabt. Zuvor hätten sie so etwas noch nie bei ihrem Trainer erlebt, sagten Kurbjuweit und Irmscher. Das sei geradezu undenkbar gewesen.

In der Kabine im Volksparkstadion habe indes Kapitän Bernd Bransch allen anderen zu verstehen gegeben, dass man nunmehr noch einen draufsetzen könne, erinnerte sich Harald Irmscher. Jetzt könne man zeigen, dass man auch in der DDR darum wisse, wie Fußball gespielt wird. „Es war eine Einmaligkeit, die wir erleben durften, und wir haben uns dann auf das Spiel richtig gefreut“, sagte Kurbjuweit. Und ja, sie haben gewinnen wollen. Unbedingt.

DDR-Auswahl fand sich in „Horrorgruppe“ mit den Niederlanden, Argentinien und Brasilien wieder

Der Pferdefuß des Erfolgs: Die DDR fand sich ob des Sieges in der „Horrorgruppe“ (Kurbjuweit) mit den Niederlanden, Argentinien und Brasilien wieder. Bis heute treibe ihn die Frage um, ob seine Mitstreiter und er bei der Weltmeisterschaft womöglich noch weiter hätten kommen können, wenn sie die Gruppenphase nicht als Primus beendet hätten. „Keiner ist auf die Idee gekommen, uns zu sagen, dass wir auch im Falle eines Unentschiedens weitergekommen und zudem in der anderen Gruppe mit Polen, Schweden und Jugoslawien gelandet wären“, gab der 73-Jährige zu bedenken, der gegen die DFB-Auswahl sein WM-Debüt gab. Georg Buschner sei zu ihm gekommen und habe ihn gefragt, ob er sich zutrauen würde, Uli Hoeneß zu bewachen. „Da sagt man nicht nein“, so Kurbjuweit, der nach der Partie mit dem späteren Bayern-Manager sein Trikot tauschte.

Harald Irmscher, der in der 68. Minute ausgewechselt wurde, wiederum quälte diese Frage während der zurückliegenden Jahrzehnte nicht: Er erinnerte indes daran, dass Polen und Jugoslawien in jenen Tagen ebenfalls sehr stark gewesen seien. Die Gruppe wäre sicherlich nicht einfacher gewesen.

Ach ja, der Trikottausch mit dem Klassenfeind war untersagt – zumindest auf dem Feld. Daher wurde er im Tunnel praktiziert. Deswegen seien sie nach ihrem 1:0-Erfolg dann auch so schnell vom Platz verschwunden, scherzten Kurbjuweit und Irmscher, wobei Letzterer in besagtem Tunnel Franz Beckenbauer ansprach. Der Kaiser habe dem Trikottausch umgehend zugestimmt, erbat sich aber noch etwas Zeit, da er zuvor noch zur Dopingkontrolle müsse. „Ich habe nicht daran geglaubt, dass der Franz sich noch einmal blicken lässt, doch dann stand er plötzlich in unserer Kabine und hat mir sein Trikot gegeben“, sagte Harald Irmscher.