Erfurt. Funke Medien Thüringen überträgt erneut von der Erfurter Radrennbahn. Am 7. Juni ist der Oßwald-Steher-Cup im Livestream zu sehen.

Nach der Premiere auf dem Oval im Andreasried gibt es nun eine Neuauflage: Funke Medien Thüringen, zu der auch diese Zeitung gehört, berichtet erneut per Livestream vom Radsport. Der Oßwald-Steher-Cup am Freitag, 7. Juni, wird live auf unseren Internetportalen ausgestrahlt. Die Übertragung von der Erfurter Radrennbahn beginnt um 18 Uhr. Zum Saisonstart am 3. Mai waren erstmals die Wettbewerbe auf der 250-Meter-Piste auf diesem Wege zu sehen.

Funke Medien Thüringen bietet seinen Abonnenten den Livestream kostenlos an. Alle anderen Interessierten zahlen fünf Euro. Im Gegenzug können sie neben dem Livestream für 14 Tage alle Plus-Inhalte des Internetauftritts dieser Zeitung gratis nutzen.

Auftaktsieger Harnisch ist wieder am Start

Für Spannung dürfte beim zweiten Saisonrennen am 7. Juni erneut gesorgt sein. Am Start stehen mit Daniel Harnisch und Schrittmacher Gerhard Gessler die beiden Akteure, die zum Auftakt vor einem Monat erfolgreich waren und zudem vor einem Jahr hier gewinnen konnten. Auch die im vergangenen Jahr dahinter platzierten Gespanne von Stefan Schäfer mit André Dippel sowie Robert Retschke mit Holger Ehnert sind gemeldet.

Lokalmatador Franz Schiewer vom RSC Turbine Erfurt, der am 3. Mai noch kurzfristig krankheitsbedingt absagen musste, ist mit Schrittmacher Rico Brusch dabei und wird erstmals seit 2020 wieder auf dem Oval im Andreasried antreten.

Der Link zum Livestream ab 7. Juni, 18 Uhr

red