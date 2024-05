Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt hat einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Aus der Regionalliga Bayern kommt ein Flügelspieler, der einst bei Eintracht Frankfurt ausgebildet wurde.

Das Trikot hat er bereits zumindest zur Probe übergestreift, den Rasen des Steigerwaldstadions schon mal in Augenschein genommen. Der FC Rot-Weiß Erfurt hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Vom Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg kommt Lars Kleiner, der für zwei Jahre bei den Thüringern unterschrieben hat. „Der Verein hat eine große Tradition und herausragende Fans. Besonders die Professionalität hier hat mich beeindruckt“, sagte Kleiner.

Der 19-Jährige, der einst acht Jahre im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt ausgebildet wurde, beendete die Saison mit den Bayern auf dem 14. Tabellenplatz. In dieser Serie, seinem ersten Jahr bei den Männern, absolvierte er 32 Einsätze und erzielte drei Treffer für seine Mannschaft. In 19 Begegnungen stand der Flügelspieler in der Startelf. „Nun möchte ich den nächsten Schritt machen und bin überzeugt, dass Erfurt der beste Ort dafür ist“, sagte Kleiner.

Sportdirektor Gerber: „Ein vielversprechender Spieler“

Auch Franz Gerber hegt große Hoffnungen. „Lars ist ein sehr vielversprechender Spieler, dem eine tolle Entwicklung bevorsteht. Er hat eine herausragende Ausbildung genossen und ist eine echte Verstärkung für unsere Flügelpositionen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir Lars von Erfurt und von RWE überzeugen konnten“, sagte der Rot-Weiß-Sportdirektor.

Zur Vorstellung in Erfurt hat Lars Kleiner im Steigerwaldstadion das Rot-Weiß-Trikot schon mal zur Probe getragen. © FC Rot-Weiß Erfurt

Kleiner ist der vierte Zugang beim Viertligisten, der zuvor Torhüter Lorenz Otto vom Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm sowie für den Angriff Andy Trübenbach vom Regionalliga-Kontrahenten ZFC Meuselwitz und Ömer Uzun von Rot-Weiß Ahlen verpflichtet hat. Fest steht auch, dass Paul Kämpfer zurückkehrt. Der 20-Jährige war in dieser Saison an den Oberligisten VfB Auerbach ausgeliehen.

