Eisenach. So kämpfen Manuel Zehnder und Mathias Gidsel (Füchse Berlin) am Sonntag um jedes Tor. Der Eisenacher hat einen kleinen Vorteil.

Ein Film-Regisseur hätte es nicht spannender gestalten können. Am Sonntag kämpfen die besten Torjäger der Handball-Bundesliga in einem Spiel um die Krone. Ab 16.30 Uhr trifft der ThSV Eisenach in der Werner-Aßmann-Halle auf die Füchse Berlin.

Sechs Tore Vorsprung für Zehnder

Dabei ist der einheimische Topschütze Manuel Zehnder in der Vorhand. 269 Tore (davon 90 per Siebenmeter) erzielte der Schweizer bisher in den 33 Partien. Mit 263 Treffern liegt Welthandballer Mathias Gidsel sechs Tore hinter dem Eisenacher zurück.

Eisenach hat sich was gegen Gidsel überlegt

„Wenn wir gegen Berlin gewinnen wollen, müssen wir Gidsel kontrollieren. Wir haben uns da etwas überlegt. Mal sehen ob es klappt“, sagte ThSV-Trainer Misha Kaufmann vor dem Match in der restlos ausverkauften Werner-Aßmann-Halle. Doch das Spiel nur speziell auf Zehnder ausrichten, werde man nicht. „Solche persönlichen Auszeichnungen sind gut und schön, aber Mani hat seine Aufgaben und wir müssen wie immer als Team auftreten, wenn wir die Füchse schlagen wollen“, so der Coach.