Erfurt. Der Fußball-Regionalligist hat ein Freundschaftsspiel gegen den Zweitligisten aus Berlin vereinbart.

Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat ein Testspiel gegen den Zweitligisten Hertha BSC vereinbart. Im Rahmen der Saisonvorbereitung treffen die Thüringer am 6. Juli im Steigerwaldstadion auf die Berliner.

Mit Fabian Reese (27 Scorer) und Haris Tabakovic (30 Scorer) stellten die Blau-Weißen in der abgelaufenen Saison eine der gefährlichsten Offensiven der 2. Bundesliga. Haris Tabakovic wurde neben Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) und Robert Glatzel (Hamburger SV) sogar Torschützenkönig, alle drei erzielten je 22 Treffer. Nun trifft die Hertha, die mit über 54.000 Mitgliedern einer der größten Fußballvereine Deutschlands ist, im Vorlauf auf die kommende Spielzeit auf den FC Rot-Weiß Erfurt.

Neben Rot-Weiß Erfurt haben die Berliner drei weitere Testspiele bei Vereinen aus den neuen Bundesländern vereinbart. Nach dem Spiel in Erfurt geht es mit den Partien am 10. Juli beim SV Babelsberg 03, am 13. Juli beim FSV Zwickau sowie am 16. Juli bei Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus weiter.

