Gera. So viele Starter gab es noch nie beim Landeswettbewerb der Leichtathleten von Special Olympics am Donnerstag in Gera.

Mit 150 Teilnehmern feiert Special Olympics Thüringen einen absoluten Rekord. An diesem Donnerstag (9.30 Uhr) sorgen die vielen Sportler mit geistiger Einschränkung beim Landeswettbewerb der Leichtathleten für ein großes Fest in Gera. Es ist das vierte Mal, dass die Wettkämpfe im Stadion der Freundschaft stattfinden. Inklusiv organisiert wird das Kräftemessen vom Landesverband Special Olympics (SOT), dem Stadtsportbund und dem 1. SV Gera.

„In Gera treffen wir auf viel Aufgeschlossenheit für unsere Sportlerinnen und Sportler“, sagt SOT-Präsident Rolf Beilschmidt. Im Vorjahr war Gera Host Town vor den Weltspielen in Berlin und empfing Maltas Delegation für die Vorbereitung.

Gestartet wird in verschiedenen Laufdisziplinen sowie in den technischen Disziplinen Kugelstoßen und Weitsprung. Für Anfänger sind Disziplinen im Weitwurf und Standweitsprung vorgesehen sowie die Laufdistanz von 50 m. Mit dem Mini-Speer wird auch erstmalig eine Demosportart angeboten, in der sich die Teilnehmenden ausprobieren können.