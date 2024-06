Erfurt. Der Fußball-Regionalligist wird in der Saisonvorbereitung ein Testspiel gegen den Bundesligisten RB Leipzig bestreiten.

Der FC Rot-Weiß Erfurt wird in der Saisonvorbereitung gegen RB Leipzig testen. Das gab der Fußballclub am Dienstag auf seiner Vereinshomepage bekannt. Die Thüringer spielen demnach am 19. Juli bei den Sachsen. Die Partie soll aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, wie Rot-Weiß Erfurt mitteilt.

Weitere Testspiele sind wie bereits bekannt am Samstag, 6. Juli, um 17 Uhr im Steigerwaldstadion gegen Hertha BSC geplant. Eine Woche später, am 13. Juli, spielt der FC Rot-Weiß Erfurt beim niederländischen Erstliga-Aufsteiger FC Groningen.

