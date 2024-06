Eisenach. Noch einmal richtig krachen lassen wollen es die „Blauen“ zum Saisonabschied. Das können die Anhänger in der Werner-Aßmann-Halle ab 19 Uhr erleben.

Einmal wird noch richtig gefeiert in der Werner-Aßmann-Halle. Der ThSV Eisenach lädt am kommenden Freitag (Einlass 19 Uhr) die Handball-Fans zur „Klassenparty“ ein. Dabei gibt es ab 20 Uhr ein buntes Programm mit Talkrunden vor allem mit den Spielern um Kapitän Peter Walz, die sensationell den Klassenerhalt erkämpften. Die deutsche Torwartlegende Henning Fritz und Ex-Rechtsaußen Christian Zeitz präsentieren zum Auftakt ihre Podcast-Tour. 22.30 Uhr gibt es vor dem Handball-Tempel dann sogar ein großes Feuerwerk. Danach werden DJ One Ear und Partysänger Schürze für „Mallorca-Feeling“ bis tief in die Nacht sorgen, verspricht Manager René Witte.

Freier Eintritt für Dauerkartenbesitzer und Zuschauer mit Füchse-Ticket - sonst Fünf Euro Party-Beitrag

Für Dauerkarten-Inhaber und Ticket-Besitzer vom letzten Heimspiel gegen die Füchse Berlin ist der Eintritt frei. Alle anderen Partygäste müssen für das Spektakel fünf Euro Eintritt, bitte in bar, zahlen.

Trainer Kaufmann: „Ich bin kein Feiertyp, werde aber alles genießen“

Einzig Trainer Misha Kaufmann will sich an dem Abend zurückhalten. „Ich bin nicht so der Feiertyp. Ich werde mich an den Tisch mit dem Geschäftsführer und dem Präsidenten setzen und alles genießen.“ Aber René Witte und Shpetim Alaj wollen ihren Erfolgscoach an diesem Abend nicht mit nur „einem Bier davonkommen lassen“.