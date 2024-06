Erfurt. Was Trainer Fabian Gerber über Marco Wolf sagt und wie der 23-Jährige seinen künftigen Verein einschätzt.

Der FC Rot-Weiß belebt seine Offensive. Vom Drittliga-Absteiger Hallescher FC wurde Marco Wolf verpflichtet. Der 23-Jährige soll in der kommenden Regionalliga-Saison im Mittelfeld und auf den Flügeln der Erfurter für Furore sorgen. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis Juni 2026.

Trainer Gerber lobt Wolfs Dribbling

„Marco hat in der vergangenen Saison bereits Profierfahrung gesammelt und in der Vergangenheit auch schon in der Regionalliga überzeugt“, sagt Rot-Weiß-Trainer Fabian Gerber. „Er hat eine gute Technik, besonders Dribbling und Passspiel gehören zu seinen Stärken.“ Dass der Offensivakteur eine wichtige Rolle in dem neu formierten Team spielen soll, verdeutlicht die 10, die er auf dem Trikot tragen wird.

Wolf selbst freut sich laut Clubmitteilung „tierisch“ auf die neue Saison. Er könne es kaum erwarten, vor den Fans zu spielen: „RWE ist ein beeindruckender Verein. Ich bin stolz, schon bald dieses Trikot tragen zu dürfen und freue mich darauf, mit dem Team anzugreifen.“

Lehrreiche Jahre bei Bayer Leverkusen

Der Blondschopf stammt aus dem Nachwuchs des Bonner SC und von Bayer Leverkusen - und sammelte erste Erfahrungen im Männerbereich beim VfB Stuttgart II. In Halle kam er im abgelaufenen Spieljahr auf 18 (Teil)-Einsätze und zwei Torvorlagen. Außerdem erzielte Wolf drei Treffer in fünf Landespokal-Partien und gab ein kurzes Gastspiel im DFB-Pokal.

Alle Neuzugänge bis 2026 unter Vertrag

Er ist bislang der sechste Neuzugang beim FC Rot-Weiß. Zuvor hatten die Erfurter bereits Andy Trübenbach (Meuselwitz/Sturm), Lorenz Otto (Ulm/Tor), Ömer Uzun (Ahlen/Sturm), Lars Kleiner (Aschaffenburg/Mittelfeld) und Hinata Gonda (Uerdingen/Mittelfeld) allesamt bis 2026 unter Vertrag genommen.