Erfurt. Dank einer Wildcard ist ein großer Wunsch von Nico Müller in Erfüllung. Bei den TT-Finals erlebt der Thüringer seine zweite deutsche Meisterschaft im Feld der Tischtennis-Elite. Und das vor der Haustür. Jetzt noch drei Spiele, das wär‘s

Gewöhnlich führt sein erster Weg am Tag in die Hörsäle der Uni. Derzeit aber steuert Nico Müller vormittags schon die Halle des Erfurter Sportgymnasiums an – am Nachmittag noch einmal. Schmettern, blocken, Aufgaben üben – die Schlagzahl über mehrere Stunden ist hoch. Nicht nur für den 21-Jährigen. Im Schlagabtausch Platte an Platte spielen sich Thüringens Tischtennis-Talente für das in einer Woche beginnende große Heimspiel warm.

Sieben Tage noch. Die TT-Finals rücken näher. Und das vor der Haustür. Vom 13. bis 16. Juni wird Erfurt zum Mittelpunkt der Tischtennis-Familie – und zum Schauplatz einer deutschen Meisterschaft im XXL-Format. In der 99-jährigen Geschichte des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) spielen in zwei Messehallen mit den Besten bei den Erwachsenen und im Nachwuchsbereich zum ersten Mal Tür an Tür auch Amateure in den Leistungsklassen von Verbands- bis Kreisebene ihre Meister aus. Um die 500 Spieler machen das Ereignis zu einer Mammut-DM und zu einem Fest.

Riesenvorfreude statt Nervosität

Dass er nach seiner Premiere vor einem Jahr bei den TT-Finals dabei sein darf, empfindet Nico Müller als großes Lob vom Verband. Er erhielt eine Wildcard für das namhafte 32er-Herrenfeld, nachdem verletzungsbedingt die Landesmeisterschaft ebenso wie die Mitteldeutsche ohne ihn stattgefunden hatte. Ein Bänderriss kurz vorm Jahreswechsel ließ alle Träume auf einen DM-Start in der Erfurter Messehalle zunächst platzen. „Zu dem Zeitpunkt hatte es sich schlimm angefühlt“, meinte der 21-Jährige über die verpasste Qualifikationsturnier zu Beginn des Jahres und ist nun umso stolzer, sich zum zweiten Mal unter den Besten des Landes zeigen zu dürfen.

Was ihn im vergangenen Jahr vor der DM in Nürnberg nervös werden ließ, bringt bei ihm diesmal vor allem Riesenvorfreude mit sich. Gegen die Elite zu spielen ist für den Regionalliga-Aufsteiger mit der Zweiten von Post Mühlhausen etwas Besonders, zu Hause noch mehr. Die Familie aus Südthüringen wird vor Ort sein, die Messehalle ohnehin voll. Er hoffe auf große Unterstützung, sagt er und macht einen entspannten Eindruck. Ganz, wie es zu ihm zu passen scheint.

Mit der Ruhe ist‘s am Tisch vorbei

Das Wort „Silence“ hat sich der Student der Sozialwissenschaften und Germanistik auf den rechten Oberarm tätowieren lassen. Es trifft sein Naturell. Nico Müller gilt als ruhiger Typ. An der Platte aber ist es mit der Ruhe schnell vorbei. Der aus Walldorf bei Meiningen kommende Blondschopf spielt auf Angriff. Nah am Tisch bleiben, Druck ausüben – das sei sein Spiel. Mit dem wollte er in einer Woche zu gern punkten und überraschen.

Im Gegensatz zu Steffen Mengel, der sich als Spitzenspieler von Bundesligist Post Mühlhausen Hoffnungen auf den Titel machen kann, sieht sich Nico Müller einer gewaltigen Herausforderung gegenüber. Im Vorjahr hatte er das Pech, mit Benedikt Duda (aktuell Nummer 26 der Weltrangliste/TTC Bergneustadt) gleich auf einen Topspieler zu treffen. Eine Änderung des Spielmodus garantiert ihm wie Faustyna Stefanska (Schott Jena) bei den Damen ab Samstag in jedem Fall zwei Einzel-Spiele. Beide hoffen darüber hinaus im Mixed auf einen Startplatz. Jeweils im Doppel gehen Müller (zusammen mit Alexander Pazdyka/Hettstedt) und Stefanska (mit Leonie Hildebrandt/Leipzig) ebenfalls an den Start.

Thüringer Verband so stark vertreten wie nie

Während die Top Acht für das Achtelfinale gesetzt werden, spielen die 24 weiteren Teilnehmer bei den Damen und Herren jeweils in Dreiergruppen acht Plätze aus, bevor es im K.o.-System weitergeht. „Ich bin zweimal Außenseiter, habe aber zweimal auch die Chance“, meint Müller und träumt vom Achtelfinale. Dass drei Gewinnsätze gespielt werden, kann ihm entgegenkommen.

„Ich hoffe, dass Nico aus seiner Gruppe kommt und sich seinen Traum erfüllt“, sagt Landestrainer Frank Schulz. Er traut es dem 21-Jährigen zu. Zum einen, weil er im Oberliga-Team von Mühlhausen eine überragende Rückrunde mit der Krönung des Aufstiegs gespielt hätte. Und zum anderen, weil sein Spiel prädestiniert ist, um zu überraschen. „Er hat sich schon immer ausgezeichnet“, sagt Schulz, „er spielt unorthodoxe Bälle und versteht es, diese überraschend einzusetzen“, erklärt der Landestrainer und ist auch sonst zuversichtlich. Mit 22 vorwiegend jungen Spielern ist Thüringen als kleiner Verband so stark vertreten wie nie. Das Heimspiel kann kommen.