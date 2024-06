Eisenach. Nach zwei schweren Verletzungen soll Jannis Schneibel wieder Spielpraxis sammeln. Deshalb spielt der Publikumsliebling in der nächsten Saison bei einem Traditionsverein in der 2. Liga.

Jannis Schneibel ist der Pechvogel des ThSV Eisenach. Zweimal nacheinander verletzte sich der Rückraumspieler schwer. Nun wird der 23-Jährige, der noch bis 2026 einen Vertrag beim ThSV besitzt, in die 2. Liga ausgeliehen, wo er nach seiner Genesung wieder Spielpraxis bekommen will. Am Donnerstag gab der HBW Balingen-Weilstetten den kurzfristigen Wechsel Schneibels zum Erstliga-Absteiger bekannt.

Schulter-Operation und Kreuzbandriss 2023

Im letzten Heimspiel der 2. Liga gegen Potsdam hatte sich der Aufstiegsregisseur Schneibel eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Nach einigen Kurzeinsätzen 2023 erlitt der Unglücksrabe einen Kreuzbandriss und wurde im Januar operiert. Seitdem arbeitet Schneibel hart an seiner Rückkehr auf das Handball-Parkett, inzwischen vor allem nahe seiner Heimat in Rheinland-Pfalz.

Schneibel: „Das ist für mich die richtige und beste Entscheidung“

„Als sich die Option auftat, habe ich mich dafür entschieden. Um Spielpraxis zu sammeln, um wieder Spaß am Handball zu bekommen. Das ist für mich die richtige und beste Entscheidung“, erklärte Schneibel auf der Internetseite des ThSV, mit dem er gerade den Klassenerhalt gefeiert hatte.

