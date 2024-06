Eisenach. Drei Top-Gegner aus der Bundesliga und Dänemark warten auf den ThSV Eisenach beim Wartburg-Cup Mitte August.

Der Wartburg-Cup vom 16. bis 18. August verspricht Weltklassehandball in Eisenach. Gastgeber ThSV Eisenach trifft dabei am Freitag (20.30 Uhr) auf die Dänen aus Skanderborg. Am Samstag wartet dann Meister Magdeburg (18.30 Uhr) und am Sonntag (17.30 Uhr) geht es gegen Gummersbach. Tickets zum Preis von 50 Euro für alle drei Partien oder als Tageskarte (20 Euro) können bereits online bestellt werden.

