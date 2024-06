Erfurt. Vom Donnerstag, 13. Juni, bis Sonntag, 16. Juni zeigt Funke Medien Thüringen das größte Tischtennis-Fest Europas live im Internet.

Vier Tage Tischtennis total: vier Turniere, zwei Hallen, ein Event. In der Messe Erfurt sind erstmals Deutsche Meisterschaften in gleich vier Kategorien am selben Ort vereint. Insgesamt greifen rund 500 Aktive zum Schläger. Amateure gehen Tisch an Tisch mit den Nationalmannschaftsmitgliedern im Jugend- und Erwachsenenbereich an den Start. Eine Premiere in der 99-jährigen Historie des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) und soll nach dessen Einführung künftig jährlich ausgetragen werden.

Titelkämpfe von der Jugend bis zu den Erwachsenen

Das Turnier beginnt an diesem Donnerstag, 13. Juni, mit der Jugend 19. Die Felder der Jugend 15 und der Leistungsklassen starten am Freitag, 14. Juni. Ab Samstag, 15. Juni, spielt die nationale Elite der Damen und Herren um die Titel im Einzel, Doppel sowie im Mixed. Der Sonntag, 16. Juni, gehört den Endspielen.

Kostenfreie Übertragung an vier Tagen

Funke Medien Thüringen bietet über die Portale der Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung und Ostthüringer Zeitung einen kostenfreien Livestream von den Entscheidungen in der U15 und U19 an. Am Donnerstag werden etwa ab 18.50 Uhr die Halbfinals und Finals im Mixed der U19 übertragen. Die Doppel und Einzel der U19 können am Freitag ab 12.45 Uhr live von zu Hause verfolgt werden. Am Sonntag werden die Duelle der Vorschlussrunde in der U15 sowie die Endspiele gezeigt.

Tagestickets ab acht Euro

Der DTTB und der Thüringer Tischtennis-Verband rechnen mit ausverkauftem Haus an den Schlusstagen. Die preiswerteste Eintrittskarte kostet acht Euro (Halle 2, ermäßigt), die teuerste ist die Premium-Tageskarte für 120 Euro pro Person für Samstag oder Sonntag, die Zugang zu den Hallen 1 und 2 inklusive Außengelände und VIP-Verpflegung bietet. Das normale Tagesticket für Halle 1, 2 und das Außengelände am Wochenende ist für 35 Euro zu haben.

Mehr Sport im Livestream

Neben Tischtennis überträgt Funke Medien Thüringen unter anderem pro Saison 20 Spiele der Fußball-Regionalliga mit Partien des FC Rot-Weiß Erfurt und des FC Carl Zeiss Jena, die Heimspiele der Basketball-Löwen aus Erfurt und der Rollstuhlbasketballer der RSB Thuringia Bulls sowie die Steherrennen im Erfurter Andreasried im Livestream.