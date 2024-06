Gera. Titel im jagdlichen Schießen werden am Samstag in der Schießsportarena vergeben.

Für Jägerinnen und Jäger ist eines entscheidend: Der sichere Umgang mit Flinte (Schrot) und Büchse (Kugel), um das Wild waidgerecht zu erlegen. Regelmäßiges Training im Umgang mit den Waffen ist deswegen unerlässlich. Ihre Schießkünste können die Thüringer Jäger nun bei den Landesmeisterschaften im jagdlichen Schießen unter Beweis stellen, die erstmals in der neuen Schießsportarena in Gera-Aga am Samstag, 15. Juni, ausgetragen werden.

Für die Titelkämpfe, die vom Landesjagdverband (LJV) Thüringen veranstaltet werden, konnten sich alle Thüringer Waidfrauen und -männer mit gültigen Jagdschein anmelden. 60 Teilnehmer werden nun erwartet, die sich in den Flintendisziplinen Trap und Skeet sowie den Kugeldisziplinen 100 Meter (liegend, freihändig und angestrichen) und laufender Keiler (50-Meter-Bahn) messen werden und ihre Landesmeister suchen. Wichtig: Alle Disziplinen gehen in die Wertung ein, erklärt Inka Richter von der Schießsportarena in Aga.

Beste Bedingungen für Jäger und Sportschützen in Schießsportarena Aga

Die Jägerin und Sportschützin aus Gera war im vergangenen Jahr Zweite der Landesmeisterschaften und wird auch diesmal wieder teilnehmen. Froh ist sie, dass dank der neuen Schießsportarena mittlerweile beste Bedingungen hier vor Ort herrschen. Im Sommer 2021 wurden in Gera-Aga zwei Wurftaubenstände für das Flintenschießen in Betrieb genommen. Seit Sommer 2023 kommen auch die Kugeldisziplinen hinzu, mit Ständen über 25 Meter, 50 Meter, 100 Meter und sogar 300 Meter. Die Landesmeisterschaften finden am Samstag von 8 bis etwa 16 Uhr statt. Zuschauer sind willkommen.