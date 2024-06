Gera. Bei der Mini-EM suchen am Sonntag im Geraer Stadion der Freundschaft 24 E-Jugend-Teams ihren Europameister. Buntes Mitmachprogramm für alle Zuschauer.

Die Aufregung ist groß, die Vorfreude größer auf die 1. Thüringer Mini-EM am Sonntag, 16. Juni, in Gera. Was die „großen“ Fußballer bei der Heim-EM in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli zelebrieren, nehmen die „kleinen“ E-Jugend-Kicker aus dem Freistaat an nur einem Tag schon einmal vorweg. Die Zuschauer können sich am Sonntag also auf echtes EM-Flair freuen.

Die Thüringer Allgemeine (TA), die Ostthüringer Zeitung (OTZ) sowie die Thüringische Landeszeitung (TLZ) machen es in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Fußball-Verband (TFV) möglich. 65 Vereine aus ganz Thüringen haben sich mit ihren E-Jugendteams beworben, von denen 24 ausgewählt wurden, um am Sonntag im Geraer Stadion der Freundschaft den Mini-Europameister zu ermitteln. „Das zeigt, dass wir die richtige Idee hatten“, sagte Funke-Vermarktungsleiterin Carola Korzenek im Vorfeld. Adäquat zur richtigen EM vertritt jeder Club ein Land, dass er im Vorfeld bei einer Extra-Veranstaltung im Verlagsgebäude von Funke Medien Thüringen in Erfurt-Bindersleben zugelost bekommen hat.

Trainingslager, Siegprämie: Teilnehmer nehmen das Turnier sehr ernst

Auch wenn bei allen Mädchen und Jungen, die dabei sind, natürlich der Spaß im Vordergrund steht, nehmen die Teilnehmer das Turnier sehr ernst und wollen den begehrten Mini-EM-Pokal mit nach Hause nehmen. So wurden im Vorfeld schon fleißig die Namen der Stars der jeweiligen Länder gepaukt. Und der 1. SC Heiligenstadt, der Polen vertritt, will sogar ein kleines Extra-Trainingslager abhalten, wie Trainer Carmine Periello unserer Zeitung verriet. „Es soll richtiges EM-Feeling aufkommen“, sagt Heiligenstadts italienischer Coach, der sogar eine Siegprämie ausgelobt hat: Eis und Pizza.

Der Spielplan der Mini-EM.

Dass so eine EM auch schwierige Entscheidungen mit sich bringt, mussten die Teilnehmer ebenfalls erfahren. Der Kader jeder Mannschaft besteht aus acht Kickern. „Dann bin ich der Julian Nagelsmann, der Mats Hummels und Leon Goretzka sagen muss, dass sie nicht dabei sind. Aber das gehört dazu“, sagte beispielsweise Michael Leukefeld, Trainer der SG Ammern, die beim Turnier Schottland vertritt.

SV Osterland Lumpzig vertritt Deutschland bei der Mini-EM

Die Schotten aus dem Unstrut-Hainich-Kreis treffen natürlich wie bei der richtigen EM auf Deutschland, vertreten vom SV Osterland Lumpzig aus dem Altenburger Land, der bei der Auslosung das begehrteste Los erhielt. Gespielt wird im Geraer Stadion der Freundschaft am Sonntag ab 10 Uhr nämlich im originalen EM-Modus, von der Vorrunde bis zum Finale (geplant um 14.45 Uhr).

Eine Mannschaft besteht dabei aus einem Torwart und vier Feldspielern. Das Spielfeld, von denen es in Gera insgesamt neun geben wird, ist 20 mal 30 Meter groß, mit fünf Meter breiten Toren, so dass mit zahlreichen Treffern zu rechnen ist. Außerdem begrenzen Bazooka-Air-Fences (Banden) die Spielflächen.

Zahlreiche Mitmachangebote von der Hüpfburg bis zum Gewinnspiel

Doch auch all jenen, die es nicht in den EM-Kader ihres jeweiligen Vereins geschafft haben sowie allen Zuschauern, wird außer Fußball einiges geboten. In der Sponsorenmeile in der Nordkurve gibt es zahlreiche Mitmachangebote von der Hüpfburg bis zum klassischen Infostand mit Gewinnspiel. Schließlich soll bei der 1. Thüringer Mini-EM, die kostenlos besucht werden kann, auch das Drum-Herum europameisterlich sein. „Dieses Turnier ist ein wunderbarer Anreiz, am Ball zu bleiben. Vor allem aber sollen die Kinder ihren Spaß haben“, findet TFV-Präsident Udo Penßler-Beyer.