Erfurt. Der Kampf um die deutsche Meisterschaft am Samstag in Erfurt ist die Generalprobe für die Paralympics in Paris. Das sind die Leichtathletik-Stars im Steigerwaldstadion.

Selbst bei Bundestrainerin Marion Peter kribbelt es. Die Erfurterin, die schon alles erlebt hat, freut sich auf den Start der besten deutschen Para-Leichtathleten am kommenden Samstag im Steigerwaldstadion. Von 9 bis 17.30 Uhr rennen, springen und werfen sie um deutsche Meistertitel.

Wichtiger Wettbewerb auf dem Weg nach Paris

„Erfurt richtete allein die letzten vier Hallenmeisterschaften aus. Nun erleben wir die Generalprobe für die Paralympics in Paris (28. August bis 8. September). Die Sportler kommen sehr gern nach Thüringen“, sagte Peters. Dabei sind fast alle Stars der Szene, denn Erfurt ist eine Pflichtveranstaltung, wo es um die letzten Paris-Tickets geht. „Nach Erfurt gibt es nur noch Wettkämpfe in Mannheim, in den Niederlanden und am 6. Juli in Leverkusen. Einen Tag später wird das deutsche Team nominiert“, so die langjährige Para-Trainerin.

Top-Athleten Floors, Rehm, Kappe, Schäfer, Menje am Start

In Erfurt dürfen sich die Zuschauer vor allem auf die Weltmeister von Kobe freuen. 400-Meter-Superstar Johannes Floors, Weitsprung-Flieger Markus Rehm, Kugelstoß-Weltrekordler Nico Kappel oder Leon Schäfer, der im Weitsprung und über 100 Meter triumphierte. Dazu Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje die einen kompletten Medaillensatz in Japan eroberte. Bisher hat das deutsche Team 15 Slots (Startplätze) für Paris sicher. „Vielleicht kommen vier, fünf hinzu. Die magische Grenze von 20 Teilnehmern würden wir schon gern erreichen“, erklärte Peters.

Thüringer Athleten Foerder und Scheil kaum noch mit Paris-Chancen

Thüringen hat leider keine Asse mehr zu bieten. Die inzwischen 44 Jahre alte Isabelle Foerder, in Kobe im WM-Finale auf Rang sieben und acht, startet über 100 und 200 Meter, Kugelstoßer Daniel Scheil (beide HSC Erfurt) im Kugelstoßen. „Die Konkurrenz ist international riesengroß geworden. Isabelle hatte auch mal Windpech, Daniel hat zu spät mit dem Training für die Qualifikation begonnen. Eine Paris-Norm der beiden wäre ein Wunder“, meint Peters.