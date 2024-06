Erfurt. Die Tischtennis-Familie trifft sich Erfurt nach dem Motto: Größer, breiter und bunter stellen sich die Meisterschaften in ihrem erstmaligen Mammut-Format in der Messe vor. Ein Wegweiser.

DTTB-Turnierdirektor Rainer Kruschel ist zufrieden und gespannt zugleich. Zumindest die Halle zwei ist seit Mittwoch vorbereitet, die Arbeiten in der Halle eins sind im Plan und weit fortschritten. Viel Technik kommt zum Einsatz. Einige Tonnen Material wird verbaut. Für 9000 Quadratmeter Spielfläche werden beispielsweise ein Teil der 129 Rollen extra Boden gerade noch verlegt, um den Tischtennis-Assen in beiden Messehallen beste Bedingungen zu bieten. Größer, breiter, bunter: Der Countdown für die erste XXL-DM läuft. Am Donnerstag starten die TT-Finals in Erfurt und versprechen in der Messe Tischtennis mit Masse, Klasse und einem breiten Rahmenprogramm.

Wer spielt um die Titel?

Vier Tage, vier Wettbewerbskategorien, eine Fülle von Konkurrenzen: Von den Männern und Damen über die U15, U19 bis hin zu den Leistungsklassen mit den besten Aktiven auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene gehen an insgesamt 40 Tische. Gespielt werden jeweils Einzel und Doppel. In der Elite- und den Jugendklassen werden darüber hinaus die Mixed-Meister gekürt.

Wer zählt zu den Favoriten?

Ohne die nominierten Olympia-Starter, die zum Teil beim Contender-Turnier im slowenischen Ljubljana spielen, gibt es ein Wiedersehen mit einigen nationalen Titelträgern. Als zweifache Meisterin vom vergangenen Jahr strebt Sabine Winter (TSV Dachau) bei den Damen ihren achten Titel an. Als aktuelle Nummer 28 der Weltrangliste ist Benedikt Duda (TTC Bergneustadt) bei den Herren topgesetzt. Einen Einzelsieg und sieben im Doppel kann er vorweisen. Einen davon mit Steffen Mengel (2015). Auf dem 35-jährigen Spitzenspieler von Post Mühlhausen ruhen nach seinem Sprung von fast 400 Weltranglistenplätzen auf aktuell 49 die Thüringer Titel-Hoffnungen.

Steffen Mengel hat sich wieder in die Top 50 der Welt vorgekämpft. Zu gern würde Mühlhausens Spitzenspieler den Titel in Thüringen gewinnen. © Christian Habel

Wer geht für Thüringen an die Tische?

Als kleiner Landesverband stellt Thüringen 24 Starter. Mit Nico Müller (Post Mühlhauen) und Faustyna Stefanska (Schott Jena) stehen zwei hiesige Spieler im jeweils 32er-Feld der Herren und Damen. Hoffnungen auf vordere Plätze ruhen vor allem auf dem Nachwuchs. Ivo Quett (Post Mühlhausen/14 Jahre) hat das Top 24-Turnier gewonnen und ist für die Jugend-EM nominiert. Landestrainer Frank Schulz traut dem Bad Berkaer zu, um eine Medaille in der U15 mitzuspielen. Wie er tritt Faustyna Stefanska (16) noch in der U19 an, unter anderem mit Kira Kölling (14) und Denise Husung (beide Mühlhausen).

Wer spielt wann?

Den Auftakt machen die U19-Talente. Sie starten am Donnerstag ins Turnier (ab circa 9.45 Uhr). Am Freitag beginnen die Leistungsklassen mit den Doppeln (ab 15 Uhr) und Einzeln (16 Uhr). Die Top-Spieler eröffnen ihre Wettbewerbe am Samstag ab 9 Uhr und Sonntag ab 10.30 Uhr, auch die U15 spielt an den beiden Wochenendtagen. Der Sonntag ist für die Finals der Leistungsklassen, der U15 sowie der Damen und Herren vorgesehen.

In welchem Modus wird das Turnier ausgetragen?

Nach einigen Jahren setzt der DTTB wieder auf einen Mix aus Gruppen- und K.o.-Spielen. Bei den Damen und Herren werden die Top acht gesetzt. Sie stehen so bereits im Achtelfinale. Ihre Gegner werden in acht Dreiergruppen ermittelt. „Das war der Wunsch der Mitgliedsverbände“, erklärte Turnierdirektor Rainer Kruschel. Durch einen zeitversetzten und sich verzahnenden Turnierplan sind Mehrfachstarts möglich.

Was wird Besuchern überdies geboten?

Die TT-Finals gehen mit einem breiten Mitmach-Angebot einher. Vor allem im Freien erwartet die Gäste auf den Aktionsflächen eine Menge. Bei einem Freizeit- (Freitag) und Familien-Turnier (Samstag) darf gern selbst zum Schläger gegriffen werden. Donnerstag ist Tag der Schulen. Schüler und Lehrer aus neun Schulen sind dabei. Fußball-Fans können am Freitag das EM-Eröffnungsspiel der Deutschen gegen Schottland auf einer großen Leinwand verfolgen.

Gibt es noch Karten?

Der Deutsche Tischtennis-Verband (DTTB) und der Thüringer Verband (TTTV) rechnen an den Schlusstagen mit vollen Rängen. Tickets gibt es in der Preisspanne von 8 bis 120 Euro. Das Tagesticket für beide Hallen sowie das Außengelände am Wochenende ist für 35 Euro zu haben. Sie sind an den Tageskassen erhältlich.

Werden die Spiele ausgestrahlt?

Funke Medien Thüringen zeigt über die Portale der drei Thüringer Zeitungstitel im kostenfreien Livestream die Entscheidungen der U19 und U15. Im Mixed können die Halbfinals und das Finale der U19 am Donnerstag ab 18.45 Uhr aus der Halle zwei am Bildschirm verfolgt werden. Die Einzel und Doppel sind am Freitag ab 12.20 Uhr zu sehen. Am Sonntag sind es die Vorschlussrunde und Endspiele der U15 (ab 12 Uhr). Über die Plattform sportdeutschland.tv können die Spiele der Damen und Herren aus der Messehalle eins gestreamt werden.

Was gibt es bei der Anreise zu beachten?

Das Krämerbrückenfest am Wochenende lockt Tausende in die Stadt. Im Zuge von Straßenbauarbeiten ist die Gothaer Straße nur einseitig befahrbar. Die Zufahrt zur Messe stadtauswärts ist frei, stadteinwärts ist keine Zufahrt über Schmira möglich. Es empfiehlt sich für die Anreise von der A71 die Route Richtung Flughafen zu wählen. Der öffentliche Nahverkehr ist nicht von den Arbeiten betroffen.