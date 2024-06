Erfurt. Ivo Quett gilt als eines der großen Thüringer Tischtennis-Talente. Bei der DM zu Hause möchte er mit um den U15-Titel spielen. Ein paar Größere hat er zum Auftakt hinter sich gelassen

Die Herausforderung ist groß. Meist misst sie einige Zentimeter mehr. Dass ihn einige Gegenüber am Tisch überragen, stört Ivo Quett zum Auftakt der TT-Finals am Donnerstag wenig. Das stachelt den Jungen aus Bad Berka eher sogar an, groß aufspielen zu wollen.

Der Koffer stand am Mittwoch noch in der Ecke, als er die ersten Bälle über den Tisch jagte. Direkt vom Bahnhof ging es für Ivo Quett direkt zur Messe Erfurt ins Training. „Ich bin ein wenig aufgeregt“, sagte er einen Tag vor den deutschen Meisterschaften in der Thüringer Heimat. „Der Druck hier ist schon ein anderer.“

Ivo Quett ist 14. Er spricht ziemlich erwachsen, wenn es um seine sportlichen Vorstellungen geht. Das ist nicht zuletzt Ergebnis der vergangenen zwei Jahre. So lange schon trainiert er am Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf. Das leben im Internat lehrt, selbstständig zu werden.

Der Weggang von zu Hause vor zwei Jahren ist schwergefallen. „Aber ich war durch die vielen Lehrgänge schon daran gewöhnt, oft unterwegs zu sein“, erzählte der Achtklässer.

Der Schritt nach Düsseldorf ist für Landestrainer Frank Schulz nötig gewesen, um das große Talent optimal zu fördern, das an der Familien-Platte in Bad Berka schnell zum Vorschein gekommen war. Und es war „der richtige Schritt“, findet Ivo selber. „Seitdem habe ich mich deutlich verbessert.“

Die Ergebnisse stützen es. Erster beim Top-24-Bundesranglistenturnier der U15 im Februar, Dritter beim Top-12-Ranglistenturnier und einer der Favoriten, wenn es in den nächsten drei Tagen in Erfurt um die DM-Krone seiner Altersklasse geht. „Ich kann gegen alle gewinnen, aber auch gegen viele verlieren“, meint der für Post Mühlhausen spielende Mitfavorit. Er sagt, es braucht sein bestes Tischtennis.

Der Einstieg lässt noch Raum. Mit dem kleinen Talisman um den Hals, der das chinesische Zeichen für Glück symbolisiert, spielte sich Ivo Quett aber gegen einen Kopf größere Konkurrenten in die U19-Hauptrunde. Bei einem Sieg und zwei Niederlagen bedeutete das gewonnene direkte Duell gegen Lorenz Schäfer (Bayern) den winzigen Vorteil, unter drei Punktgleichen auf dem zweiten Gruppenplatz zu landen. Der brachte das Weiterkommen. Nach Sätzen hatte er in der außerordentlichen Konstellation mit dem Dritten gleichauf gelegen.

Für den Sprung ins Achtelfinale reichte es für den 14-Jährigen danach nicht mehr. Knapp musste er sich Noah Hersel (1. FC Köln) nach eiem 8:11 im fünften Satz beugen.

Sein Spiel sei noch ausbaufähig, räumte er ein. Die Hauptrunde bei den Ältern zu erreichen ist dennoch ein erster Erfolg, ehe die Wettkämpfe in seiner U15-Altersklasse am Freitag beginnen. Wie in der U19 spielt er Einzel, Doppel und Mixed.

Viel Wettkampfpraxis ist gewollt und nötig. Er hat Großes vor im Sommer. Mitte Juli wird er im schwedischen Malmö der erste Thüringer seit mehr als zehn Jahren sein, der bei einer Jugend-EM antritt. „Ich möchte so gut spielen, wie ich kann“, sagt er mit Blick nach Schweden. Zuvor aber gilt es, zu Hause weit zu kommen und gern auch ein paar Größere zu ärgern.

Funke Medien Thüringen zeigt am Freitag ab 12 Uhr im Livestream die Entscheidungen der U19 im Einzel und Doppel. Am Sonntag können ab 12 Uhr ebenfalls die Halbfinals und Finals der U15 (Einzel/Doppel) über die Portale der Zeitungstitel gestreamt werden.