Erfurt. Faustyna Stefanska und Ishida Kaita schnuppern am U19-Halbfinale. Drei Achtelfinal-Teilnahmen lassen den Thüringer Verband als Gastgeber der TT-Finals dennoch zuversichtlich in die weiteren DM-Tage schauen.

Um ein Haar wäre die Überraschung gelungen. Noah Hersel (1. FC Köln) und Lorena Morsch (Langstadt) erwiesen sich für Faustyna Stefanska und Ishida Kaito aber dann doch eine Nummer zu groß. Zwei Runden hatten die zwei für Schott Jena spielenden Talente siegreich hinter sich gebracht. Wie für Denise Husung/Vincent Kazuch (Post Mühlhausen/Zeulenroda) eine Runde zuvor gegen dassselbe Mixed mussten sie sich im Viertelfinale der U19-Konkurrenz Hersel/Morsch in drei Sätzen beugen.

Ein Sieg hätte eine Medaille am ersten Tag der TT-Finals in Erfurt für den mitausrichtenden Thüringer Tischtennis-Verband (TTTV) bedeutet. Dennoch zeigte sich Landestrainer Frank Schulz mit dem Abschneiden der Thüringer zum Auftakt der Meisterschaften zufrieden. Von neun Startern in der U19 schafften es fünf Talente in die Hauptrunde, drei ins Achtelfinale. Während Faustyna Stefanska nach einem 1:4 gegen Bao Chau Elisa Nguyen (TTV Ettlingen) ausschied, verlor die Mühlhäuserin Denise Husung im Einzel wiederum Lorena Morsch (Langstand) 2:4. Ishida Kaito unterlag in der Runde der letzten 16 dem mitfavorisierten Dortmunder Wim Verdonschot 0:4.

Beinahe wären es vier Achtelfinalisten gewesen. Thüringens großes Talent Ivo Quett schaffte als 14-Jähriger den Sprung in die Hauptrunde. Noah Hersel stoppte indes auch seinen Weg nach einem Fünf-Satz-Duell (3:2). Der aus Bad Berka im Kreis Weimarer Land stammende Jugend-EM-Starter hofft vor allem auf die Wettbewerbe in seiner U15-Altersklasse. Als Gewinner des Top-24-Bundesranglistenturniers im Februar ist er einer der Favoriten auf eine Einzelmedaille.

Am Freitag startet die U15 in die erstmals in dieser Größe ausgetragenen Meisterschaften. Wenn die Damen und Herren am Samstag und Sonntag an die Tische in der Messe Erfurt gehen, sind darüber hinaus einige Top-Stars des Landes zu erleben. Zudem werden bei der Riesen-DM die Besten in den Leistungsklassen ermittelt. Für Thüringen sind 24 Spieler am Start. Tickets sind noch an der Tageskasse erhältlich.

Funke Medien Thüringen zeigt am Freitag ab 12 Uhr im Livestream die Entscheidungen der U19 im Einzel und Doppel. Am Sonntag können ab 12 Uhr ebenfalls die Halbfinals und Finals der U15 (Einzel/Doppel) über die Portale der drei Zeitungstitel gestreamt werden.