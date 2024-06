Sportchef Marco Alles über die Chance, mit der EM die Menschen zu einen.

Eigentlich sind Vergleiche der anstehenden EM mit dem Sommermärchen unlauter. Im Rückblick gab es in jenen vier freudetrunkenen Wochen des Jahres 2006 gefühlt keine einzige Wolke am Himmel, nur gut gelaunte Menschen, reihenweise sportliche Erfolgsgeschichten und einen deutschen Kaiser, dem so ziemlich alles gelang. Vermutlich wäre sogar der Titelgewinn herausgesprungen, wenn er sich selbst eingewechselt hätte.

Als Sieger ging Deutschland damals trotzdem aus dem Turnier hervor. Man hatte sich der Welt als offenes und gastfreundliches Land präsentiert, dessen Begeisterung ansteckend sein kann. Als Land, das man gern besucht; in dem man bereitwillig investiert und dessen Einwohner gar nicht so spaßbefreit sind, wie sie als Touristen schon mal rüberkommen. Noch Jahre später wurde im Ausland voller Anerkennung und im Inland mit Stolz über die mitreißenden WM-Tage gesprochen.

Einen Stimmungswandel könnte Deutschland auch aktuell wieder gut gebrauchen. Zwischen gesellschaftlicher Tristesse, wirtschaftlichen Problemen und politischer Spaltung bietet die EM die große Chance, ein zerrissenes Volk wieder einander näherzubringen. Die Erfahrungen von 2006 haben gezeigt, dass der soziale Klebstoff nirgends größer ist als beim Fußball. Wenn die Mannschaft es erneut schafft, eine Welle der Begeisterung zu entfachen, kann dies durchaus ein neues Wir-Gefühl entwickeln.

Der Wert des Turniers geht weit über sportliche Ergebnisse und aktuelle Verkaufszahlen hinaus. Gelingt es uns, rund um die Spiele für positive Stimmung zu sorgen, hätte dies einen nachhaltigen psychologischen Effekt. Denn nichts verbindet mehr, als zusammen zu feiern – oder wenn es sein muss, gemeinsam Enttäuschungen zu verarbeiten.