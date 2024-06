Erfurt. Was Sportdirektor Franz Gerber zu Jeremiaha Maluze sagt, und was sich der 19-Jährige für die neue Saison vorgenommen hat.

Der Lufthoheit in der Innenverteidigung kann sich der FC Rot-Weiß in der kommenden Saison fast sicher sein. Nach dem 1,96 Meter großen Dominic Duncan verpflichteten die Erfurter mit Jeremiaha Maluze einen weiteren Abwehrspieler mit Gardemaß. Der 19-Jährige misst 1,93 Meter und wechselt vom Mülheimer FC aus der Oberliga Niederrhein in die thüringische Landeshauptstadt. Beim Regionalligisten unterschrieb er einen Zweijahresvertrag bis Juni 2026.

Vier Treffer in der Rückrunde für Mülheim

Der gebürtige Duisburger, der auch die nigerianische Staatsbürgerschaft besitzt, absolvierte in der abgelaufenen Saison 27 Oberliga-Spiele, zunächst für den SV Straelen, nach seinem Wechsel in der Winterpause für Mülheim. Dort stellte er mit vier Treffern seine Torgefährlichkeit unter Beweis und ließ damit aufhorchen.

Sportdirektor Gerber sieht Entwicklungspotenzial

Erfurts Sportdirektor Franz Gerber bestätigt dies: „Jeremiaha hat mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und uns von seinen Qualitäten überzeugt. Er ist ein junger Abwehrspieler, der – sicherlich wie auch andere vor ihm – durch das Trainerteam sehr gut ausgebildet wird, um dann in seiner Karriere den nächsten Schritt machen zu können.“

Neuzugang will das Vertrauen zurückzahlen

Der Neuzugang selbst wandte sich in der Clubmitteilung voller Vorfreude an die Rot-Weiß-Fans: „Ich kann es kaum erwarten und freue mich sehr auf die kommende Reise mit euch. Ich bedanke mich beim Trainerteam und dem Verein für die Chance und das Vertrauen, das Trikot dieses Traditionsvereins tragen zu dürfen. Dieses Vertrauen werde ich versuchen, mit engagierten und guten Leistungen zurückzuzahlen.“

Bisher acht Neuzugänge im Erfurter Team

Maluze ist bislang der achte Neuzugang beim FC Rot-Weiß. Zuvor hatten die Erfurter bereits Dominic Duncan (BFC Dynamo/Abwehr), Marco Wolf (Halle/Mittelfeld), Andy Trübenbach (Meuselwitz/Sturm), Lorenz Otto (Ulm/Tor), Ömer Uzun (Ahlen/Sturm), Lars Kleiner (Aschaffenburg/Mittelfeld) und Hinata Gonda (Uerdingen/Mittelfeld) allesamt bis 2026 unter Vertrag genommen.