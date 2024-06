Erfurt. Mühlhausen Spitzenspieler hat bei der deutschen Tischtennis-Meisterschaft die ersten Hürden im Elite-Feld gemeistert. Gastgeber Thüringen sind zwei Medaillen bereits sicher.

Thüringen sind zwei Medaillen vor dem Abschlusstag der TT-Finals In Erfurt sicher. Mitfavorit Steffen Mengel (Post Mühlhausen) schaffte am Samstag im Elite-Feld der deutschen Tischtennis-Meisterschaften ebenso den Sprung ins Halbfinale wie das U15-Duo Ivo Quett/Daniel Nagy (Mühlhausen/Neuhaus) bei den Jüngsten.

Eine starke Aufgabe, ein schneller Konter und auch das Spiel war gewonnen. Wie beim Sieg gegen Tom Fabian Schweiger (TSV Windsbach) zuvor demonstrierte Mengel gegen Tobias Hippler (1. FC Köln) in der Messe Erfurt Nervenstärke und entschied das Viertelfinale in der entscheidenden Phase für sich (11:4, 11:9, 7:11, 11:19, 11:8).

„Man hat gemerkt, dass die beiden Jungs gut gespielt haben. Es war nicht einfach“, sagte der deutsche Meister von 2013 und fühlte sich bei der Heim-DM sogleich im Turnier angekommen. Elf Jahre nach seinem Einzeltitel möchte Mengel wieder ganz oben stehen und seinen Lauf, der ihn in der Weltrangliste zurück unter die Top 50 geführt hatte, fortsetzen. „Aber ich muss mich noch steigern“, gestand der Düsseldorfer am Samstagabend.

Wenn es eng zu werden schien, setzte er im Selbstvertrauen seiner guten Form gegen beide Auftaktkonkurrenten die wichtigen Punkte. Vier Matchbälle hatte Schweiger im Achtelfinale abwehren können, den fünften und letzten nutzte Mengel, nachdem er das Nervenspiel des vierten Satzes nach einem Hin und Her bis zum 12:12 mit 14:12 den Weg geebnet hatte.

In der Vorschlussrunde trifft Mengel am Sonntag auf Kay Stumper vom Bundesligisten Düsseldorf. Im anderen Halbfinale stehen sich mit Ricardo Walther (Grünwettersbach) und Benedikt Duda (Bergneustadt) zwei weitere der Top-Gesetzten gegenüber. Duda holte gegen Fan Bo Meng (Fulda-Maberzell) ein 1:3 auf. Die Halbfinals werden 11.30 Uhr in der Messehalle eins gespielt.

Wildcard-Starter Nico Müller (Post Mühlhausen) kam aus der Vorrunden-Gruppe ebenso wenig heraus wie Faustyna Stefanska. Die 16-Jährige von Schott Jena, die in der U19 am Eröffnungstag der TT-Finals bis ins Achtelfinale vorgestoßen war, landete in der Vorrunde bei einem Sieg und einer Niederlage durch das schlechteste Satzverhältnis an dritter Stelle. Im Mixed zusammen mit Nico Müller war in der ersten Runde Endstation, ebenso im Doppel mit Leonie Hildebrandt (Leipzig).

U15-Talent Ivo Quett erfüllte in seiner Altersklasse die Thüringer Erwartungen. Im Doppel mit Daniel Nagy (SSV Neuhaus) sicherte er am Samstag sogar die erste Thüringer Medaille. Im Halbfinale treffen sie am Sonntag auf Tien Nghia Phong (Bietigheim)/Jonathan Gaiser (Öschelbronn). Zudem spielte sich der Bad Berkaer ins Achtelfinale der Einzelkonkurrenz. Auch Kira Kölling (Mühlhausen) steht in der U15 in der Runde der letzten 16.

Funke Medien Thüringen zeigt im Livestream die Entscheidungen der U15. Am Sonntag können ab 12 Uhr die Halbfinals und Finals der U15 (Einzel/Doppel) über die Portale der Zeitungstitel kostenfrei gestreamt werden.