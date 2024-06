Erfurt. Der Leverkusener Prothesensprinter lässt sich von den unberechenbaren Windverhältnissen in Erfurt nicht beirren und gewinnt zweimal Gold.

Johannes Floors breitete die Arme weit aus und stürmte in fast neuer 100-m-Rekordzeit ins Ziel. Drei Hundertstel fehlten dem 400-Meter-Weltmeister von Kobe, um bei der Deutschen Meisterschaft der Para-Leichtathleten in Erfurt seinen Weltrekord von 2019 einzustellen. Dass die Siegerzeit von 10,57 s wegen zu starken Rückenwindes keinen Eingang fand, störte den Leverkusener Prothesensprinter wenig. „Die Windverhältnisse waren unberechenbar“, sagte der Doppel-Olympiasieger von Tokio 2021 über das Lotteriespiel, das den DM-Startern bei wechselnden Winden im Steigerwaldstadion zu schaffen machte. „Aber es waren gute Rennen“, sagte der 29-Jährige, der am Samstag beim Stelldichein der Para-Stars zudem die 200 m gewann.