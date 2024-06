Erfurt/Mühlhausen. Brigitte Schneider fiebert mit den Mühlhäuser Teilnehmern bei den Tischtennis-Finals in Erfurt mit. Anders als sonst aber aus der Ferne.

Für einen Moment hat es Brigitte Schneider bereut, genau diese Woche an der polnischen Ostsee zu sein. Urlaub macht die Mühlhäuserin nicht allzu oft. Dass die Reise nach Swinemünde nun in die Zeit der TT-Finals in Erfurt fällt, grämt sie doppelt. „Schade, ich hatte eine Einladung vom Deutschen Tischtennis-Bund. Ich musste leider absagen“, bedauert sie. Zu gern hätte sie allen Mühlhäusern und vor allem Steffen Mengel auf der Tribüne die Daumen gedrückt.

Der Spitzenspieler aus Düsseldorf führt das Bundesliga-Team aus der mittelalterlichen Reichsstadt an. Wenn am Sonntag die Titel der Elite in der Erfurter Messehalle vergeben werden, zählt der 35-jährige neben Benedikt Duda (Bergneustadt) oder Ricardo Walther (Grünwettersbach) zum engen Favoritenkreis. Für Brigitte Schneider mehr als das: „So wie er in Form ist, kann es ‚Menzi‘ zum Titel schaffen.“ Ihre und die Post-Hoffnungen sind umso größer, nachdem der Publikumsliebling am Samstag die ersten Prüfungen ins Halbfinale bestanden hat.

Stammplatz in der ersten Reihe

Brigitte Schneider darf das so sagen. Und ihre Meinung kommt aus profundem Munde. Wenn die Post am Kristanplatz abgeht, sitzt sie gewöhnlich auf ihrem Stammplatz. In der ersten Reihe. Seit Jahren verfolgt sie hautnah die Spiele des Mühlhäuser Tischtennis-Erstligisten – und aus der Ferne den Weg der einzelnen Teammitglieder. So fiebert sie zu Hause mit, als Mengel bei Turnieren in Brasilien und Argentinien jüngst die Weltrangliste weiter nach oben geklettert ist. Innerhalb von nicht einmal einem Jahr von Rang 420 an die 49. Stelle.

Zuletzt Rio de Janeiro, danach Mendoza und nun die TT-Finals in Erfurt. Via Internet verfolgt Brigitte Schneider, wie sich die Mühlhäuser schlagen. „Wenn ich das nicht hätte“, sagt sie, ohne den Satz zu beenden. Bedauern klingt durch, aber vor allem das große Herz für den Hochgeschwindigkeitssport am Tisch. Er hat die Mühlhäuserin zeitlebens begleitet und begeistert sie als Fan und auch als Förderin der Frauen-Mannschaft bis heute.

Ehemann ist Tischtennislegende

Brigitte Schneider ist 83. Und in Thüringen ist so etwas wie Madame Tischtennis, bei ihrem Heimatverein Mühlhausen sowieso. Der Familienname besitzt Klang wie kaum ein anderer in der mittelalterlichen Reichsstadt. Ihr Mann Heinz Schneider (gest. 2007) kommt von dort. Er gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Tischtennisspieler. 16 DDR-Meister-Titel vereint er im Einzel, Doppel und Mixed auf sich.

Als geborene Brigitte Otto kann die Frau des Mühlhäuser Ehrenbürgers auf eine ebenso lange Karriere an der Platte zurückblicken. Bei einem dritten Platz in der DDR im Einzel und mehreren Medaillen im Doppel und Mixed ist die Sammlung an Edelmetall nicht nur auf nationaler Ebene stattlich. Bis ins hohe Alter spielt sie bei internationalen Turnieren. In Rotterdam springt 2007 bei der Senioren-EM Bronze in der Klasse 65 bis 70 heraus, im Damen-Doppel Silber.

Brigitte Schneider sieht sich als Abwehrspielerin. Sie schwört mit der Rückhand auf die langen Noppen. „Die gefährlichen Noppen“, sagt sie. Wenn die gebürtige Saalfelderin plaudert, dann bekommt die Zeit Farbe. Die Lehre bei der Bahn in Bad Blankenburg, der Weg nach Erfurt, erst zu Einheit, dann zum WBK und in die DDR-Spitze. Wie sollte es auch anders sein, führt ihre Leidenschaft und die Heinz Schneiders sie an der Platte zusammen und wird über Jahrzehnte ein gemeinsamer Weg.

Dass sie ihren Mann nicht mit zur WM 1989 nach Dortmund begleiten darf, als er nach einem Beschwerde-Brief an das SED-Politbüro von Egon Krenz doch die Einladung des Deutschen Tischtennis-Bundes annehmen kann, ist heute eher eine Anekdote und abgehakt. Eher grämt die Frau, dass ihr Mann im gesamtdeutschen Kontext keine Anerkennung für seinen Erfolg 1957 in Schweden findet. Seine Bronzene ist die überhaupt zweite deutsche Herren-Medaille bei einer Tischtennis-WM.

Erinnerungsfoto mit Schwedens Prinzessin

Ein Foto, wie er die Medaille aus der Hand von Schwedens Prinzessin Birgitta in Stockholm erhält, hängt im Wohnzimmer. Es erinnert sie immer an den Moment. Genauso, wie sie der Georg von Opel-Preis in der Schrankwand an einen wunderbaren Abend in Frankfurt/Main erinnert. In der Alten Oper bekommt neben etwa Lothar Matthäus auch der Mühlhäuser den gläsernen Pokal 1998 aus der Hand vom Fußball-„Kaiser“ Franz Beckenbauer. Für einen der stillen Sieger, einen „unvergessenen“.