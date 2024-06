Erfurt. Die Top-Athleten fühlen sich fit für die paralympischen Sommerspiele. Möglich, dass die Leichtathletik-Wettbewerbe seit Langem ohne Thüringer Beteiligung bleiben. Isabelle Foerder kämpft ums Ticket

„Das darf doch nicht wahr sein“, rief Isabelle Foerder im Ziel tief aus der Seele. Der Blick auf die Anzeigetafel ließ die Miene der gerade im Ziel angekommenen Para-Sprinterin vom HSC Erfurt einfrieren. Der Lauf selbst, fand sie, hätte sich gut angefühlt. Die Zeit nur passte nicht zu diesem Gefühl.

36,15 Sekunden standen für die Zweite auf der Tafel. „Ich dachte, es ist besser. Das Rennen war gut“, ärgerte sie sich. Deutlich schneller hätte die Erfurterin laufen wollen, ja müssen, um sich ein weiteres Mal für die Paralympics zu qualifizieren.

Atlanta, Sydney, Athen, Peking, London, Rio de Janeiro, Tokio – Isabelle Foerder haben die paralympischen Spiele seit 1996 um die Welt geführt. Gerade Frankreichs Hauptstadt hätte die spastisch gelähmte Läuferin gern noch erlebt. Paris fühlt sich für die 44-Jährige nah an, im Moment aber auch entfernt. Ihre 100-m-Zeit (16,34 s) bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft am Samstag in Erfurt ließ zuvor ebenfalls Luft nach oben. Unter 15 Sekunden wollte die HSC-Sprinterin bleiben. Sie haderte mit Kühle und Wind.

Paris-Spiele ohne sie wären auch Paralympics ohne Thüringer Leichtathleten seit 28 Jahren, aber trotzdem mit sehr vielen deutschen Hoffnungsträgern. Eben diese machten die DM am Samstag zu einem Treffen der Para-Stars in Erfurt.

Ein Tag, ein Ort - ein gemeinsamer Blick

„Besser kriegt man’s nicht“, sagte Bundestrainerin Marion Peters. Als Pflichtwettkampf konzentrierte sich die Spitze an einem Ort, an einen Tag, mit dem gemeinsamen Blick auf ein Ereignis: die Spiele vom 28. August bis 8. September.

„Paris kann kommen“, fand Léon Schäfer. Der frisch gekürte Doppelweltmeister von Kobe über 100 m und im Weitsprung reduzierte seinen Start auf einen 100-m-Vorlauf. Nicht prickelnd fand der unterschenkel- und knieamputierte Leverkusener das Rennen, aber angesichts von Wehwehchen und nach den Belastungen der vergangenen Wochen okay. An einigen Stellschrauben müsse gedreht werden, um in Paris im besten Fall das Ergebnis von der WM in Japan vor drei Wochen wiederholen zu können.

„Blade Runner“ Johannes Floors stürmt ins Ziel. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Floors fast in Fabelzeit

Nach dem Finalverzicht sah er zu, wie Teamgefährte Johannes Floors mit weit ausgebreiteten Armen und fast in 100-m-Rekordzeit ins Ziel flog. Drei Hundertstel fehlten dem 400-Meter-Weltmeister von Kobe, um seinen Weltrekord von 2019 einzustellen. Dass die Siegerzeit von 10,57 s wegen zu starken Rückenwindes keinen Eingang fand, störte den Leverkusener Prothesensprinter wenig.

„Die Windverhältnisse waren unberechenbar“, sagte der Doppel-Olympiasieger von Tokio 2021 über das Lotteriespiel, das den DM-Startern bei wechselnden Winden im Steigerwaldstadion zu schaffen machte. „Aber es waren gute Rennen. Das ist sehr viel wert“, sagte der 100-Meter- und 200-Meter-Sieger, der neben Phil Grolla (Wolfsburg) über 100 m (10,84 s) die herausragende Leistung der DM lieferte.

Ein wenig Extra-Schub hätte sich Markus Rehm (Bayer Leverkusen) gewünscht. „Dann hätten wir die Matten hinten gebraucht“, zielte der Weitsprung-Weltrekordhalter (8,72 m) auf die Begrenzung der Sandgrube ab. Bei Gegenwind kam er im weitesten Versuch auf 7,97 m.

Markus rehm fliegt im Steigerwaldstadion auf 7,97 Meter. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Der 35-Jährige liebt es, weiter zu fliegen. „Dann macht es erst Spaß.“ Und er kann es. In Bremen kam er im Mai auf 8,44 m, in Kobe bei seinem siebten WM-Titel auf 8,30 m. In Erfurt kratzte er nur die Acht-Meter-Marke. „Es war halt schwerfällig“, fand der unterschenkelamputierte Weitspringer angesichts des Gegenwindes, der ihn hinten raus „nicht vom Fleck kommen ließ“. „Aber die Zubringerleistung stimmen“, sagte Rehm. Er nutzte die DM auch, um über 200 m Trainingsgefährte Stelios Malakopoulos unterstützen zu wollen. Die Saisonbestleistung (23,02 s) deutete auf ein Level hin, selbst über die halbe Stadionrunde in Paris sprinten zu können.

Das Timing für den Weitsprung fehle noch. „Ich brauche noch ein paar Wochen“, sagte Rehm, sieht sich aber wie WM-Silber-Gewinnerin Lindy Ave (Greifswald) auf einem guten Weg. „Ich bin bereit für Paris“, sagte die 400-m-Olympiasiegerin von Tokio, die Erfurt die 200 m als Schnelligkeitstest nach einigen Rennen in der letzten drei Wochen nutzte.

„Wir sehen uns in Kienbaum“, sagte sie zum Abschied zu Isabelle Foerder. In der Hoffnung, dass die Erfurterin beim finalen Vorbereitungslehrgang auf Paris mit dabei sein wird. Mannheim nächste Woche und Leverkusen bleiben, um eine geforderte Nominierungszeit zu erbringen. „Es wird nicht einfacher“, sagte sie, „aber ich kann sie laufen“.