Marco Alles hat nach dem EM-Traumstart mehrere Gründe für ein erfolgreiches Turnier ausgemacht.

Nein, auch mit etwas Abstand und nach den überzeugenden Vorstellungen der Mitkonkurrenten im Kampf um den EM-Titel gibt es keinen Grund, die beeindruckende Leistung der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland zu relativieren. Die DFB-Elf hat zwar in den vergangenen Jahren für zahlreiche Enttäuschungen gesorgt und etliche Fans verprellt. Doch nach ei­nem solchen Traumstart sollte kein Platz sein für Zauderer und Zweifler. Aus mehreren Gründen:

Sportchef Marco Alles. © Marco Schmidt

Der neue Geist ist spürbar. Es stand ein Team auf dem Rasen, das motiviert, konzentriert und wie ei­ne echte Einheit wirkte. Eigenschaften, die bei den jüngsten Turnieren schmerzlich vermisst wurden. Das frühzeitige Ausscheiden kam deshalb nicht von ungefähr.

Der Spaß ist zurück. War in der Vergangenheit vieles bemüht und gequält, hat es Julian Nagelsmann in kurzer Zeit geschafft, der Mannschaft wieder Spielfreude und einen klaren Plan zu vermitteln. Kommen Wirtz, Musiala Co. einmal ins Laufen, sind sie kaum zu stoppen.

Das Selbstvertrauen ist groß. Jede gelungene Aktion, jeder gewonnene Zweikampf, jedes Tor hat den Spielern einen Extraschub gegeben. Die Brust wird nach Erfolgen breiter, die Beine leichter. Und der Glaube daran, Großes erreichen zu können, wächst zwangsläufig mit.

Die Historie ist ein gutes Omen. Immer dann, wenn der DFB-Elf der Auftakt geglückt ist, wurde es ein erfolgreiches Turnier. Vor den WM-Titelgewinnen 1990 und 2014 gab es zu Beginn ein 4:1 über Jugoslawien bzw. ein 4:0 über Portugal. Der EM-Titel 1996 wurde durch ein 2:0 über Tschechien eingeläutet.

Und nicht zuletzt: Der Funke ist übergesprungen. Das 5:1 hat die Stimmung in den Stadien, auf den Fanmeilen und vor den Fernsehern noch einmal ansteigen lassen. Das macht Hoffnung und Lust auf mehr. Denn eine Euphorie im ganzen Land kann die Mannschaft weit tragen. Bestenfalls bis zum Gipfel.