Jena. Medipolis SC Jena holt mit Kristofer Krause einen deutschen Topspieler zurück an die Saale.

Bei Basketball-Zweitligist Medipolis Science City Jena herrscht weiterhin ordentlich Bewegung in Sachen Kaderkonstellation für die kommende Pro-A-Saison.

Nach dem schmerzhaften Abgang von Publikumsliebling Vuk Radojicic und der Verpflichtung des BBL-erfahrenen Deutsch-Amerikaners Chris Carter verkünden die Jenaer am Montag die nächste Personalie für die Mission Erstliga-Aufstieg.

Auch interessant

Bei dem 24-jährigen Kristofer Krause handelt es sich dabei um keinen Unbekannten. Der 1,90 Meter große Guard besuchte einst das Jenaer Sportgymnasium und durchlief das Nachwuchsprogramm von Science City Jena.

Bei Vechta, Ulm und Hagen Erfahrungen gesammelt

In den vergangenen zwei Jahren ging der gebürtige Erfurter für den Liga-Rivalen Phoenix Hagen auf Punkte-Jagd, sammelte davor bei Rasta Vechta in der Pro A sowie beim nationalen Spitzenteam ratiopharm Ulm wichtige Erfahrungen. Immerhin zehn Einsätze in der BBL sowie fünf Einwechslungen im EuroCup kann die Neuverpflichtung vorweisen.

„Wir freuen uns sehr über die Heimkehr von Krissi. Mit seiner Athletik und Spielverständnis wird er trotz des jungen Alters eine wichtige Rolle in unserem System spielen. Außerdem ist er ein menschlich unfassbar guter und sympathischer Typ. Während der beiden Spielzeiten in Hagen zog er in die Play-offs ein und festigte seine Leistungen, die ihn nun als etablierten ProA-Spieler mit Entwicklungspotenzial zu uns zurückführen“, sagt Medipolis-Trainer Björn Harmsen zur Verpflichtung des „alten Bekannten“.

Auch interessant

An der Saale erhält Kristofer Krause zunächst einen Vertrag bis Sommer 2026 – inklusive Optionen.