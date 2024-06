Marco Alles hofft, dass die neue Debattierregel im Fußball künftig auch in den Ligen Einzug hält.

Diese Neuerung darf schon jetzt als Volltreffer bezeichnet werden. Bereits in den ersten EM-Spielen erwies sich die Vorgabe, dass nur noch die Kapitäne mit dem Schiedsrichter diskutieren dürfen, als echte Wohltat. Keine aufgebrachte Menge, die auf den Unparteiischen zustürmt und lautstark auf ihn einredet. Kein bedrohliches Umzingeln des Spielleiters. Stattdessen ein ruhiger, sachlicher Austausch – zwischen ihm und den Spielführern bzw. deren Vertretern auf dem Feld, wenn der Torhüter die Binde trägt. So sieht gegenseitiger Respekt aus.

Marco Alles ist Sportchef von Funke Medien in Thüringen. © Marco Schmidt

Es war nahezu unerträglich, wie es in der Vergangenheit auf der großen Fußball-Bühne zuging. Man hatte das Gefühl, dass kaum noch eine Entscheidung unkommentiert blieb; dass es mittlerweile zum schlechten Ton gehört, den Schiedsrichter zu attackieren. Nicht selten kochten die Emotionen wegen Lappalien hoch und mündeten in Überreaktionen auf beiden Seiten. Das schlug zwangsläufig auf den Amateurbereich durch. Laut DFB-Bericht wurden in der Saison 2022/23 Referees in 2680 Fällen Opfer von Gewalt und Diskriminierung.

Lernen vom Eishockey und Rugby

In Sachen Vorbildwirkung ist die neue Richtlinie also überfällig. Sie hat sich beispielsweise im Eishockey und Rugby längst bewährt. Und dort geht es nicht weniger emotional zu als im Fußball. Dass sich auch die heißblütigen Kicker rasch anpassen können, zeigte sich in den Auftaktpartien. Da hielten sich sogar die debattierfreudigen Italiener oder Serben vornehm zurück. Und sprudelte es doch aus dem ei­nen oder anderen heraus, wurde er von seinem Kapitän eingebremst. Eine Art Selbsterziehung, die sich gern in den Ligen fortsetzen kann.

Denn die Rechnung ist einfach: Weniger Rudelbildungen bedeuten weniger Unterbrechungen, weniger Theater – und damit mehr Fußball.