Erfurt. Der Deutsche Tischtennis-Bund und der Thüringer Verband ziehen ein positives Fazit nach den viertägigen Meisterschaften. Nachbesserungen sind für die Neuauflage im kommenden Jahr allerdings nötig. Nicht zuletzt, weil Finals in Thüringen wachsen

Die Deutsche Tischtennis-Meisterschaft steuerte am Sonntag auf ihre großen Höhepunkte zu, das Schiff mit dem seit einiger Zeit schon um Afrika kurvenden Spezialunterboden wohl weiter langsam Richtung Europa. Und Uwe Schlütter dachte an das kommende Jahr. „Wir haben den ersten Punkt gesetzt“, sagte der Präsident des Thüringer Tischtennis-Verbandes (TTTV) vor den Endspielen der Damen und Herren. Die TT-Finals kehren 2025 in die Messe Erfurt zurück. Von ihnen soll noch mehr Anziehungskraft ausgehen.

„Luft nach oben gibt es“, sagte Schlütter. Der TTTV-Chef dachte nicht nur an ein Mehr an Werbung oder die eine oder andere Stellschraube, sondern auch an die Größe. Die TT-Finals 2.0 in Thüringen werden wachsen. Per Bundesratsbeschluss haben die Mitgliedsverbände dafür gestimmt, dass die Messe Erfurt auch im nächsten Jahr Schauplatz der Multi-Meisterschaften sein wird. In das Event mit schon vier Titelkämpfen der U15, U19, Damen/Herren und Leistungsklassen sollen 2025 die der Senioren integriert werden. Eine der Fragen ist die Dauer.

„Ich persönlich würde mir wünschen, wenn wir ein, zwei Tage mehr Zeit für die Senioren hätten“, meinte Andreas Hain. Der Präsident des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) betrachtet die TT-Finals als Magneten, um alle Tischtennis-Spieler des Landes anzuziehen: „Jeder Spieler muss fragen. Bist du schon für Erfurt qualifiziert? Oder fährst du nach Erfurt? Dann hat man einen Qualitätsstandard erreicht.“

Aus 500 Spielern werden im kommenden Jahr 1000

Über die Pfingsttage vom 6. bis 9. Juni ist die Messe im kommenden Jahr zunächst gebucht. Aus 500 Spielern werden dann tausend und erfordern es wohl, über eine dritte Spielhalle nachzudenken.

Von der Ausstattung wäre das weniger problematisch. Nicht zuletzt, weil der DTTB noch eine Lieferung einer Boden-Konstruktion erwartet. Die war in China für den Unterbau in der Haupthalle bestellt worden. Infolge des eingeschränkten Verkehrs im Suez-Kanal fahren Frachtschiffe gewaltige Umwege. Da die Ware nicht rechtzeitig eintraf, wurde kurzfristig eine Holzkonstruktion eingebracht. Die könnte für eine dritte Halle genutzt werden.

Der Aufwand ist ohnehin immens. Mehr beschäftigt den Verband aber der Zeitplan, wenn statt vier im kommenden Jahr fünf Wettbewerbe zu verknüpfen sind. „Den müssen wir optimieren“, nannte Hain eine wichtige Lehre der Finals. Bei hundert Sätzen in drei, vier Tagen sollen Vielspieler einerseits entlastet werden. Aber zugleich soll gewährleistet bleiben, dass die Spieler auch selbst Top-Partien sehen können und der Fest-Charakter trotzdem nicht darunter leidet.

Zuspruch bei der Premiere stimmt positiv

Auch die Außendarstellung sei ein Aspekt, an dem es anzuknüpfen gelte. „Wir haben aus meiner Sicht noch zu wenig mit Erfurt und Umgebung geworben. Erfurt ist es wert, dass man hierherkommt und mehr macht“, sagte der DTTB-Präsident nach einer dennoch vielversprechenden Premiere.

Der Zuspruch stimmt den Tischtennis-Bund positiv. „Wir haben an den ersten beiden Tagen sensationell jeweils tausend Tickets verkauft. Das war extrem viel. Eigentlich haben die Plätze gar nicht ausgereicht. Hier müssen wir dringend nachbessern“, bilanzierte er. Am Samstag seien um die 2500 Tickets abgesetzt worden, am Sonntag 2200.

Talent Kira Kölling (Post Mühlhausen) schmetterte sich im Einzel unter anderem ins Achtelfinale der U15. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Thüringens Landestrainer Frank Schulz regte in dem Zuge an, die Anordnung der Tribünen bei den Nachwuchswettbewerben zu überdenken. Er wünschte sich eine dritte Tribüne, um auch das Geschehen an den hinteren Tischen einsehen zu können.

Verbesserungspotenzial bot die Versorgung. Angebot und Preisgestaltung wurden unter Besuchern diskutiert.

Spagat zwischen Sportevent und Familienfest

Bei sportlich vielen Favoritensiegen sei das Crossover mit vier Meisterschaften in einem Event sehr gut gelungen, erklärte DTTB-Sportdirektor Richard Prause. „Ich habe in sehr viel leuchtende Augen geblickt. Wir hatten den Kontakt von einer in die nächste Halle.“

Annett Kaufmann (SV Böblingen) kann es kaum fassen. Nach dem Doppelsieg mit Yuan Wan (Eberswalde) gewann die 17-Jährige aus Landshut gegen ihre Doppelpartnerin das Einzelfinale der Damen. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Dass infolge der Durchlässigkeit einige Sitze in der Haupthalle frei blieben, in der zum Abschluss dann die Damen und Herren mit ihren neuen Titelträgern Annett Kaufmann (SV Böblingen) und Benedikt Duda (Bergneustadt) ihre Endspiele austrugen, liefert den Veranstaltern ein zusätzliches Argument, am Zeitplan zu feilen.

„Wenn ich zweieinhalbtausend Tickets verkauft habe und tausend Besucher gehen in die andere Halle oder widmen sich den anderen Aktivitäten, dann sieht die Halle nie so richtig aus. Dann verläuft sich das Ganze“, erklärte Hain. „Aber das war ja so gewollt, dass wir hier ein Fest feiern. Und bei einem Fest gehen halt die einen in die Bar, die anderen auf die Tanzfläche und die dritten schwofen in irgendeiner Ecke.“

Messe Erfurt – für den Verband ein idealer Ort

Gerade der Charakter eines Familienfestes aber soll den Kern der TT-Finals bilden. Er brachte dem Ausrichter einiges Lob ein, das den Thüringer Verband ebenso freute wie Messe-Geschäftsführer Michael Kynast. „Es war insgesamt eine tolle Mannschaftsleistung“, fand er.

Für den Verband ist die Messe ein idealer Ort, um auch über 2025 hinaus zu denken. „Die Gebäude hier sind nahezu optimal“, lobte Hain die moderne, einladende Ausstattung. Und vor allem die Mitarbeiter, „die alles ermöglichten“.

Was fast eine Woche Aufbauarbeit benötigte, war am Sonntagabend in der Haupthalle in wenigen Stunden zurückgebaut. Der neue schwarze Boden soll in Erfurt eingelagert werden. Er wird 2025 wieder gebraucht. Dann wird die übers Meer schippernde Unterkonstruktion ganz sicher eingetroffen sein.