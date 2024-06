Erfurt. Schlussmann Luca Petzold hat bei einem Erfurter Ligarivalen unterschrieben – und hat mit seinem neuen Klub große Ziele.

Ein ehemaliger Erfurter peilt mit seinem neuen Klub in der bevorstehenden Serie den Drittliga-Aufstieg an. „Mein Ziel für die kommende Saison ist es, mit dem Verein aufzusteigen und der Mannschaft dabei so gut wie möglich auf und neben dem Platz zu helfen“, sagte Luca Petzold. Der Torhüter, der von 2018 bis 2022 beim FC Rot-Weiß unter Vertrag stand, spielt künftig für den Erfurter Ligarivalen Greifswalder FC.

Der 22 Jahre alte Schlussmann kommt von der SpVgg Bayreuth, wohin er nach dem Regionalliga-Aufstieg mit Erfurt vor zwei Jahren gewechselt war. „In den Gesprächen war ich von der Spielphilosophie des Trainers überzeugt. Vor allem war auch der Umgang mit meinem Berater und mir sehr wertschätzend und menschlich, was mir sehr wichtig ist“, sagte Petzold über seinen Transfer nach Greifswald.

In Greifswald in der Rolle des Herausforderers

In Bayreuth feierte er im Frühjahr 2023 sein Profidebüt, wo er neun Drittligaeinsätze absolvierte. Nach dem Abstieg der Franken stand er in 21 Spielen der Regionalliga Bayern zwischen den Pfosten, verlor dort aber seine Position als Nummer eins an Lucas Zahaczewski.In Greifswald, wo mit Ali Abu-Alfa (bislang VSG Altglienicke) ein weiterer Ex-Erfurter unterschrieb, muss er sich zunächst hinter dem erfahrenen Stammtorhüter Jakub Jakubov (35) einreihen und sich mit Noah-Joel Hoffmann (20 Jahre/vom FC Hansa Rostock II) als Jakubov-Herausforderer duellieren.

