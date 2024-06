Erfurt. Der FC Rot-Weiß hat einen weiteren neuen Spieler präsentiert. Aus der Regionalliga West kommt Phillip Aboagye.

Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat einen weiteren Baustein bei der Zusammenstellung seines Kaders präsentiert. Phillip Aboagye kommt vom SC Wiedenbrück aus der Regionalliga West und unterzeichnete einen Vertrag bis Juni 2025.

Der 24 Jahre alte Rechtsaußen wurde einst im Nachwuchs des VfL Bochum ausgebildet. In der vergangenen Saison gehörte er zu den Stammkräften seiner Mannschaft, kam für Wiedenbrück in 21 Spiele zum Einsatz. Nur in der Hinrunde fehlte er aufgrund von Knieproblemen für neun Begegnungen. 15 Mal stand der gebürtige Dortmunder, der auch die ghanaische Staatsbürgerschaft besitzt, in der Startelf von Wiedenbrück und erzielte insgesamt fünf Tore. In der Rückrunde gehörte er zu den auffälligsten Spielern seiner Mannschaft und fiel durch sein Tempo sowie das Auge für den Nebenmann auf.

„Der Verein und die Fans haben hohe Erwartungen, die ich gerne erfüllen möchte. Ich freue mich auf die Mannschaft und die Fans und bin gespannt auf die neue Saison“, sagte der Flügelflitzer. Sportdirektor Franz Gerber setzt große Hoffnungen in den Offensivmann: „Phillip konnte uns in der Rückrunde der abgelaufenen Saison von seinen vielseitigen Qualitäten überzeugen. Ich freue mich sehr, dass Phillip uns in Zukunft weiterhelfen wird und bin überzeugt, dass wir noch viel Freude an ihm bei Rot-Weiß haben werden.“

Mannschaft startet Vorbereitung am 1. Juli

Aboagye soll in Erfurt die rechte Außenbahn beleben, wo in der vergangenen Saison meist die abgewanderten Erik Weinhauer, Malcolm Badu und Kay Seidemann zum Einsatz kamen. Er wird am 1. Juli in Erfurt erwartet, wenn die Mannschaft ins gemeinsame Training einsteigt. Bereits seit Montag absolvieren die Spieler individuelle Laufeinheiten, um zum gemeinsamen Start in zwölf Tagen konditionell vorbereitet zu sein.

Zuvor hatte der FC Rot-Weiß nach dem Abgang von 13 Spielern bislang acht neue Akteure verpflichtet. Hinzu kommt Angreifer Paul Kämpfer, dessen Leihe an den Oberligisten VfB Auerbach endet und er nun nach Erfurt zurückkehrt.

