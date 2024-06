Erfurt. Mit Kaylee Oscarson schließt sich eine groß gewachsene US-Amerikanerin dem Erstliga-Rückkehrer aus Erfurt an.

Auf der Suche nach Verstärkung im Mittelblock ist Volleyball-Bundesligist Schwarz-Weiß Erfurt auf dem US-amerikanischen Markt fündig geworden. Kaylee Oscarson wechselt zu den Thüringerinnen. Mit der aus Fort Lauterdale (Florida) stammenden 23-Jährigen vermeldet der Aufsteiger den ersten Zugang.

„Nach unserem Aufstieg waren wir auf der Suche nach einer physisch starken Spielerin für die Mitte, um uns dort besser aufzustellen. Ich denke, mit Kaylee haben wir die Richtige hierfür gefunden“, sagte Erfurts Chef-Trainer Mateusz Zarczynski über die 1,96 Meter große US-Amerikanerin. Zarczynski schätzt sie als sehr blockstark ein. Sie kann sowohl vor als auch hinter der Zuspielerin angreifen.

Erster Station in Europa

Nach Stationen bei der Stetson University und der Middle Tennessee State University spielte Oscarson in der abgelaufenen Saison für Regatas Lima in Peru erstmals professionell im Ausland. Jetzt sieht sie laut Vereinsmeldung die Zeit gekommen, in einer der Top-Ligen Europas an den Start zu gehen, um sich weiterzuentwickeln. „Ich habe mich über verschiedene Social-Media-Plattformen und in Gesprächen mit Mateusz Zarczynski über Erfurt informiert. Zwei wesentliche Faktoren für meine Entscheidung waren die Erfurter Fans und die Erfolge des letzten Jahres. Mir war klar, dass ich ein Teil der Teamkultur sein will. Ich möchte lernen und mein Spiel auf das höchstmögliche Level weiterentwickeln.“

Nach dem freiwilligen Rückzug und dem Durchmarsch in der zweiten Liga Pro spielen die Erfurterinnen ab Herbst wieder erstklassig und haben gute Chancen, ins Viertelfinale des DVV-Pokals einzuziehen. Nach der Auslosung vor wenigen Tagen müssen die Schwarz-Weißen beim Regionalpokalsieger West antreten. Staffel-Konkurrent Suhl hingegen erwartet im einzigen Erstliga-Duell des Achtelfinals den achtmaligen Pokalsieger und Rekordmeister Schwerin.

seß