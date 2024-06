Erfurt. Stotternheimer Langstreckenschwimmen lockt nach einem Jahr Pause wieder an. Mit einem Zusatz für Flossis.

Wasser – 20 Grad, Luft – 22 Grad Celsius: Sommerliche Temperaturen am Samstag im Erholungspark in Hohenmölsen lassen noch auf sich warten. Der Freiwassersommer aber beginnt. Mit dem 16. Mondseeschwimmen des VfL Gera startet die Saison im Freiwasserschwimmen.

Vier Stationen beinhaltet die Tour, die sich mit dem Kiesseeschwimmen in Immelborn (13. Juli) fortsetzt. Vor der 33. Saalfelder Stauseemeile in Alterbucht (Hohenwartestausee, 10. August) lässt sich auch wieder Stotternheimer Langstreckenschwimmen abtauchen. Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr infolge des Rückzuges der DLRG Erfurt als Mitausrichter zieht die 37. Auflage des landesweit größten Freiwasserschwimmens am 27. Juli wieder an den Kiessee im Norden der Stadt. Die Online-Anmeldung für die drei Hauptstrecken (1, 2 und 5 km) ist auf der Webseite des Thüringer Schwimmverbandes freigeschaltet. In Zusammenarbeit mit dem Tauchsportclub ist erstmals ein Rennen im Flossenschwimmen über einen Kilometer integriert.

Der Mondsee auf sachsen-anhalter Gebiet in der Nähe von Zeitz ist an diesem Samstag ab 14 Uhr Schauplatz von Wettbewerben über 1500 und 3000 Meter. Eine Staffel (3 x 500 m) und 200-m-Lauf bieten Auswahl. Eine Cup-Wertung allerdings wie einst gibt es nicht.

