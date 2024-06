Weimar. Die Thüringer Mannschaft überrascht in der zweiten Triathlon-Bundesliga und führt das Feld vorm Heimrennen am Sonntag in Weimar mit hauchdünnem Vorsprung an. Nichts muss, alles darf.

Der letzte Ausflug nach Weimar machte Freude. Im Quartett landeten Triathletinnen vom Thüringer Frauen-Team beim Swim & Run im Mai vorn und stimmten sich Mitte Mai auf die Saison ein. Vor der Rückkehr ins Schwanseebad an diesem Sonntag ist die Vorfreude noch größer.

Dass das „Bergfest“ in der zweiten Triathlon-Bundesliga vor der Haustür stattfindet, ist ein Grund. Das Hochgefühl stützen aber vor allem die bisherigen Ergebnisse. Nach zwei Rennen liegen die Thüringerinnen an erster Stelle des 14er-Feldes der Nord-Staffel und gelten beim wiederbelebten Kulturstadt-Triathlon als Mitfavorit.

Neuauflage als Staffel-Variante

Zwölf Jahre ist es her, dass der Triathlon in Weimar das Zweitliga-Finale für das damalige Männer-Team der Weimarer Ingenieure bedeutete. Auch diesmal ist das Liga-Rennen für die Männer und Frauen (ab 11 Uhr) eingebettet in eine Fülle von Wettbewerben. Es wird als Staffel-Triathlon ausgetragen. Jedes Teammitglied muss 200 Meter schwimmen, 6 Kilometer Rad fahren und 1,5 Kilometer laufen.

Auch interessant

Triathlon Heimspiel im Weimarer Schwanseebad Von Christian Albrecht

Gespannt richtet sich der Blick darauf, wie sich vor allem die zweiten Mannschaften formieren. Da erst ein Erstliga-Rennen stattgefunden hat, können die Teams auf einen großen Kader zurückgreifen. Das Selbstvertrauen ist aber groß, Akzente zu setzen.

Ohne Druck, aber mit starkem Team ins Bergfest

Angeführt von Weltcup-Starterin Romana Gajdošová, die vor anderthalb Wochen beim zweiten Zweitliga-Rennen in Eutin schnellste gewesen ist, starten Muriel Oberländer und Yasmin Ulbrich für die Thüringer Mannschaft. Zusammen belegten sie den zweiten Platz und behaupteten damit die Spitze vor der einen Punkt dahinter liegenden Kölner Mannschaft von Absolute Teamsport KTT 01 II. Nach den Europa-Cup-Rennen in Vigo (Spanien/17.) und in Rzeszow (Polen/19.) gehört auch Sophie Gießmann zum Thüringer Team.

Dass es vorn liegt, überrascht Initiatorin Andrea Gießmann (LTV Erfurt). Zumal die Thüringerinnen nach mehreren Jahren als Startgemeinschaft mit Dresden wieder ihren eigenen Weg gehen. Befassen will sie sich nicht damit, was wäre, wenn ihre Mannschaft auch am Ende oben stünde. „Wir haben nicht den Anspruch zu gewinnen“, sagte sie. „Wir lassen es auf uns zukommen.“ Nichts muss, alles darf.

Da die ersten drei Plätze nur zwei Punkte auseinanderliegen, bleibt es eng – und vor allem spannend.

Hinweis: Die Rennen am Schwanseebad beginnen am Sonntag um 8.30 Uhr, das Staffel-Rennen der Frauen startet 11 Uhr, das der Männer mit der zweiten Weimarer Mannschaft um 13 Uhr.