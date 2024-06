Axel Lukacsek über eine ausgelassene Stimmung im Land

Diese Szene mit viel Herz beschreibt auf perfekte Weise, was die Fußball-EM so alles bewirken kann. Schottische Fans begleiteten im Kilt und einem Bier in der Hand einen Opa mit Rollator durch Kölns Fußgängerzone und beschützten ihn mit einem Schirm vorm Regen. Diese Europameisterschaft hat das Potenzial zum Sommermärchen – selbst ohne Sonne.

Das Schöne daran ist, nicht allein die deutsche Mannschaft ist für diese Stimmung im ganzen Land verantwortlich. Feiernde Holländer hier, frenetisch anfeuernde Spanier dort oder eben die unerschütterlichen Schotten und all die anderen Anhänger machen dieses Turnier zu einem europäischen Fest. Dennoch ist klar, so ausgelassen und in den allermeisten Fällen auch friedlich in den Stadien und drumherum gefeiert wird, die sportlichen Leistungen der deutschen Elf sind ein entscheidender Motor, um die Euphorie weiter anzufachen.

Axel Lukacsek © Marco Schmidt

Volle Stadien, Traumtreffer, kuriose Eigentore, junge Spieler, die sich ins Rampenlicht rücken, dazu noch sportliche Überraschungen – diese Europameisterschaft macht einfach Spaß. Hier und da gab es Ärger, weil die Massen an Fans bei der An- und Abreise zu den Arenen sich in Geduld üben müssen. Aber nach der ersten EM-Woche ist klar, dass Deutschland entgegen mancher Befürchtung ein würdiger Gastgeber ist.

Nach der umstrittenen WM in Katar mitten in der Adventszeit und dem auch noch blamablen deutschen Aus in der Vorrunde sind die ersten Tage dieser Europameisterschaft wie Balsam auf die Seele. Wo in den vergangenen Monaten immer wieder von einer Spaltung der Gesellschaft die Rede war, vereint dieses EM-Turnier die meisten Menschen zumindest für den Moment im kollektiven Daumendrücken.

Zur Europameisterschaft in Deutschland wird nicht nur Fußball gespielt, vor allem wird er gefeiert.