Erfurt. Der FC Rot-Weiß hat ein weiteres Talent aus dem Fußball-Westen geholt. Erfurt verpflichtete Milot Ademi von den U19-Junioren von Rot-Weiss Essen.

Von Rot-Weiss zu Rot-Weiß: Erfurt hat aus dem Nachwuchs des gleichnamigen Vereins aus Essen ein 18 Jahre altes Offensivtalent verpflichtet. Milot Ademi kommt zur neuen Saison zum Nordost-Regionalligisten, wo er sein erstes Männerjahr absolvieren wird. Er unterzeichnete einen Vertrag bis Juni 2026.

Erfurts Sportdirektor Franz Gerber glaubt fest an das Potenzial des 1,66 Meter großen albanischen Mittelfeldspielers. „28 Einsätze in der U17- und U19-Bundesliga unterstreichen seine Qualitäten. Ich bin davon überzeugt, dass Milot mit unseren Trainern eine gute Entwicklung nehmen wird, wie schon einige Spieler vor ihm, die dann den Sprung in die dritte Liga geschafft haben“, sagte der RWE-Geschäftsführer.

Ademi ist der dritte Zugang aus dem deutschen Fußball-Westen

In der abgelaufenen Saison kam Ademi in der A-Junioren-Niederrheinliga in 24 Spielen zum Einsatz und erzielte 16 Treffer. Der 18-Jährige wandte sich zu seiner Verpflichtung direkt an die Erfurter Anhänger: „Liebe Rot-Weiß-Fans, ich kann es kaum glauben, dass ich nun ein Teil der Mannschaft des FC Rot-Weiß-Erfurt bin - das erfüllt mich mit Stolz und Freude.“

Ademi ist der dritte Erfurter Zugang aus Deutschlands Fußball-Westen. Zuvor hatte der FC Rot-Weiß bereits Jeremiaha Maluze vom Mülheimer FC 97 aus der Oberliga Niederrhein und Phillip Aboagye vom SC Wiedenbrück aus der Regionalliga West verpflichtet.

