Oberhof. Beim Getting Tough in Oberhof waren fast 1000 Teilnehmer am Start. König des Hindernisrennenes wurde Michael Dünkel, der auf der Langstrecke triumphierte.

Bei der fünften Auflage des Getting-Tough-Wettbewerbs in Oberhof hat sich Michael Dünkel (Asics Front-Runner) den Sieg auf der Langstrecke gesichert. Den 17-Kilometer-Kurs mit 60 Hindernissen bewältigte er in 1:38:46 Stunden und gewann vor Alexander Beer (X-Runners Jena/1:43:46) und Alexander König (Bochum/1:44:33).

Schnellste Frau war Kathleen Alles (X-Runners Jena/2:07:38) vor Christina Urbansky (Jena/2:23:14) und Else Krüger (Max/2:30:18). Auf der Neun-Kilometer-Distanz triumphierten Carina Kreisel (Athletic Camp/1:23:00) und Austen Weilandt (X-Runners Jena/1:14:08). Zudem zählte auch ein Kinderrennen zur Veranstaltung, bei der insgesamt fast 1000 Starterinnen und Starterin ins Rennen gingen.

red