Blankenstein. Das Team der „Thüringer Allgemeine“ erhält prominente Unterstützung und feiert im Ziel einen echten Veteranen des Rennsteigs.

Als Dietmar Grosser am Samstag, 21.56 Uhr, unter dem Beifall seiner Mitstreiter die Ziellinie überquerte, war der 24. Rennsteig-Staffellauf auch für die TA-Riege Geschichte. Der fast 72-jährige Lauf-Nestor war wegen verletzungsbedingter Ausfälle ebenso kurzfristig eingesprungen wie Kathrin Henning. So konnte die mittlerweile seit 2003 währende Tradition erfolgreich fortgesetzt werden.

Debütant: Sebastian Holzapfel war erstmals am Rennsteig unterwegs. © Marco Alles

Grosser ist einer der Mitbegründer der TA-Staffel und längst ein Veteran auf dem Kammweg. In diesem Jahr hat er seinen 39. Rennsteig-Marathon absolviert und will „die 40 auf jeden Fall noch vollmachen“. Fit hält sich der frühere Wirtschaftsredakteur nicht nur mit Laufen, sondern auch mit Mountainbike-Touren und Langstrecken-Wanderungen. An diesem Montag nimmt er von Garmisch-Partenkirchen aus eine 400-km-Strecke in Angriff.

Zum 20. Mal dabei: Axel Eger in Brennersgrün. © Marco Alles

Erstmals in der TA-Historie wurde diesmal sogar eine Etappe gewonnen. Gaststarter Marcel Krieghoff übergab an der „Hohen Sonne“ als Führender. „Das hat richtig Spaß gemacht“, sagte der Top-Läufer hinterher. „Ich habe den Staffelwettbewerb am Rennsteig schon häufiger gewonnen. Aber diesmal ging es nicht darum. Ich wollte etwas zurückgeben. Ich arbeite schon so lange mit der TA zusammen; da war das eine schöne Gelegenheit.“

Teamchef Axel Eger zum 20. Mal in Folge dabei

Krieghoff folgten Sebastian Schmidt, Jan Köhler, Josi Bock, Jörg Heise, Gerald Müller, Kathrin Henning, Sebastian Holzapfel, Axel Eger und letztlich Dietmar Grosser. Teamchef Eger feierte ein Jubiläum: Er war bei der 20. Teilnahme der TA zum 20. Mal dabei – verpasste als Einziger somit keinen einzigen Start. Am Ende eines langen Tages erreichte die Staffel nach 16:23,01 Stunden den Selbitzplatz in Blankenstein. Erschöpft und glücklich, auf Gesamtplatz 141.