Rüsselsheim. Nils Dunkel zeigt sich bei der entscheidenden zweiten Qualifikation in olympiareifer Form und wird in die fünfköpfige Männermannschaft bei den Sommerspielen berufen.

Nils Dunkel streckte die Faust in den Hallenhimmel und pustete die ganze Anspannung heraus. Der große Jubel folgte aber am Sonntag, wenn auch im Stillen, als der Deutsche Turner-Bund (DTB) den Erfurter Kunstturner nach seiner starken Leistung am Samstag in der Qualifikation für die Olympia-Riege in Frankreich vorschlug.

Erst Tokio, nun Paris: Zusammen mit Pascal Brendel (Wetzlar), Lukas Dauser (Unterhaching), Timo Eder (Ludwigsburg) und Andreas Toba (Hannover) zählt Dunkel nach seinem Olympia-Debüt 2021 zu den fünf Turnern, die nach Auffassung der DTB-Lenkungsstäbe als Team in der Accor-Arena an den Start gehen sollen. Als Ersatz halten sich Milan Hosseini (Böckingen), Glenn Trebing (Hannover) und Alexander Kunz (Pfuhl) bereit. Die offizielle Nominierung durch den DOSB erfolgt am 2. Juli.

Mit Paris werde wieder ein Traum wahr, sagte der Erfurter. In der zweiten und entscheidenden Qualifikation zeigte er sich in beinahe olympiareifer Verfassung. Mit fast fehlerfreiem Sechskampf lieferte Nils Dunkel Bundestrainer Valerie Belenki das stichhaltigste Argument, in der Besetzung der fünf Teamplätze nicht an ihm vorbeizukommen.

Rang zwei nur vier Zehntel hinter Timo Eder (Ludwigsburg) und mit 82,275 Punkten eine Ansage. „Das ist eine Top-Leistung für mich“, ordnete der Erfurter diese hochzufrieden in die Top-drei-Liste seiner besten Mehrkampf-Ergebnisse überhaupt ein. Neben einer starken Übung am Barren sowie an den Ringen überzeugte Dunkel am Pauschenpferd, kam auf 14,450 Zähler. Und das bei einer auf Olympia ausgerichteten hohen Schwierigkeit.

„Nun geht es darum, so stabil wie möglich zu turnen“, sagte Nils Dunkel mit Vorausblick. Bis auf Kleinigkeiten scheint die Form dazusein.

„Wir haben zwei spannende Qualifikationswettkämpfe erlebt, bei de­nen die Turnerinnen und Turner viele Topleistungen zeigen konnten. Dies macht Hoffnung für ein erfolgreiches Abschneiden in Paris und gleichzeitig hat es die Nominierung nicht leicht gemacht“, meinte Thomas Gutekunst, Vorstand Leistungssport im DTB. Die verpasste Teamqualifikation der Frauen für die Sommerspiele schmerzte dabei. Bei nur drei Tickets erhielt Helen Kevric für den letzten freien Platz den Vorzug vor Rekordmeisterin Elisabeth Seitz (beide Stuttgart). Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) und Sarah Voss (Köln) waren vornominiert.

Ob Lukas Dauser den DTB-Männern helfen kann, wie in Tokio ins Teamfinale einzuziehen, ist offen. Der Barren-Weltmeister von 2023 und Olympia-Zweite von Tokio hatte sich bei der Qualifikation an den Ringen eine Armverletzung zugezogen und musste abbrechen.