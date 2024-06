Erfurt. Beim FC Rot-Weiß Erfurt hat es einen weiteren Abgang gegeben. Der Vertrag mit Mittelfeldspieler Daniel Krasucki wurde vorzeitig aufgelöst.

Abgang Nummer 14 steht beim FC Rot-Weiß Erfurt fest. Daniel Krasucki wird nach nur einem Jahr den Fußball-Regionalligisten verlassen. Über die Auflösung des noch bis Juni 2025 laufenden Vertrages informierte der Club am Montag. Wohin der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt, ist noch nicht bekannt.

Überraschend kommt der Weggang von Krasucki allerdings nicht. Im Sommer des vergangenen Jahres von Regionalliga-Absteiger Tennis Borussia Berlin nach Erfurt gekommen, konnte er sich hier nicht durchsetzen. In der Meisterschaft brachte er es auf zehn Einsätze, meist nur über wenige Minuten. Lediglich beim 0:0 gegen Viktoria Berlin stand Krasucki von Beginn an auf dem Platz.

An das Tempo und das Niveau in der vierten Liga musste er sich erst gewöhnen. Hinzu kamen immer wieder kleinere Blessuren. Unter anderem pausierte er wegen einer Knöchelverletzung. So blieb ihm der Sprung in die Stammformation des FC Rot-Weiß verwehrt.

Schon im Winter zum Probetraining beim 1. FC Magdeburg II

Schon im zurückliegenden Winter war der Berliner mit polnischem Pass, der einst unter anderem im Nachwuchs von RB Leipzig ausgebildet wurde, wegen mangelnder Einsatzzeiten auf dem Sprung zu einem anderen Verein. Beim Süd-Oberligisten 1. FC Magdeburg II, in der Abschlusstabelle auf Rang vier gelandet, absolvierte er ein Probetraining. Ein Wechsel kam damals allerdings nicht zustande.

Krasucki dürfte nicht der letzte Abgang beim FC Rot-Weiß sein. Längst bekannt ist, dass Torhüter Lukas Schellenberg nach der Verpflichtung von Schlussmann Lorenz Otto trotz laufenden Vertrages bis Juni 2025 ein Vereinswechsel nahegelegt wurde. Zuvor hatte Erfurt neun neue Spieler präsentiert. Noch in dieser Woche soll der nächste Zugang vorgestellt werden.

