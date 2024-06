Erfurt. Talent aus München ist der 14. Neuzugang beim Fußball-Regionalligisten, der an diesem Montag mit der Saisonvorbereitung beginnt.

Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt treibt seinen personellen Umbruch weiter voran und kann zum Vorbereitungsauftakt an diesem Montag den 14. neuen Spieler begrüßen. Wie der Club am Sonntagabend mitteilte, wechselt Yesua Motango vom Bayern-Regionalligisten Türkgücü München nach Erfurt. Der 19-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag bis Juni 2026.

Im Nachwuchs bei den Bayern und in Augsburg am Ball

Der Kongolese wurde im Nachwuchs des FC Bayern und des FC Stern München sowie des FC Augsburg ausgebildet. Für die Augsburger absolvierte der linke Offensivspieler 17 Spiele in der U-17-Bundesliga Süd/Südwest. Im vergangenen Winter war er zu Türkgücü gestoßen und kam auf zehn Einsätze in der Regionalliga.

Große Lust auf die Atmosphäre im Steigerwaldstadion

„Ich freue mich sehr, in die Landeshauptstadt nach Erfurt zu kommen und den Verein bestmöglich zu unterstützen. Ich habe nur Positives über Rot-Weiß gehört und habe große Lust, die Atmosphäre in Erfurt aufzusaugen und gemeinsam mit der Mannschaft Vollgas zu geben“, wird der flinke 1,70-m-Mann in der Vereinsmitteilung zitiert.

Sportdirektor Gerber sieht enormes Entwicklungspotenzial

Sportdirektor Franz Gerber sagt über den Neuzugang: „Mit Yesua haben wir einen jungen Offensivspieler, der sich bei uns in Erfurt weiterentwickeln wird. Seine Stationen in der Jugend sprechen für ihn und wir freuen uns, ihn nun im rot-weißen Trikot zu sehen“.

Auch interessant

Zunächst steht an diesem Montag aber das erste Training an. Coach Fabian Gerber begrüßt die neu formierte Mannschaft ab 10 Uhr zur ersten Übungseinheit im „Gebreite“. Die Fans dürfen sich auf 14 neue Gesichter freuen.

Mehr zum Thema