Jena. Der frühere Sportdirektor des FC Carl Zeiss kehrt dorthin zurück, wo er seine Karriere als Spieler beendet hat. Er übernimmt dort Aufgaben in der Schnittstelle zwischen Nachwuchsschmiede und Lizenzbereich.

Der frühere Jenaer Sportdirektor Tobias Werner kehrt zum VfB Stuttgart zurück. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch vermeldete, wird der 38-Jährige ab sofort als sogenannter Übergangsmanager im Vorstandsressort Sport tätig sein. Mit dem Ziel, in der Schnittstelle zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Lizenzbereich effizienter zu arbeiten, soll Werner die Talente auf dem Weg in den Profifußball unterstützen. Deshalb sei der Ex-Profi sogleich ins Trainingslager der U21 gereist.

Tobias Werner hatte seine Karriere als Aktiver beim VfB Stuttgart 2019 beendet. Bei Augsburg kam der gebürtige Geraer auf 127 Bundesliga-Spiele, in 150 Zweitliga-Partien kam er beim FC Carl Zeiss Jena, FC Augsburg sowie bei Nürnberg und Stuttgart zum Einsatz. In der Saison 2016/17 half der Flügelstürmer, dass dem VfB die direkte Rückkehr in die erste Bundesliga gelang.

Nach seiner Laufbahn als Spieler kehrte Werner nach Jena zurück, wo er sich in der Jugend entwickelt hatte. Er arbeitete von 2020 bei Carl Zeiss als Sportdirektor, um zweieinhalb Jahre später die Geschäftsführung Sport bei Jahn Regensburg zu übernehmen. Im vergangenen Jahr stellte der Verein den Thüringer nach sechs Monaten frei. red