Vilnius. Franz Ahnert liefert erneut bei der Junioren-EM. Den sechsten Platz aus dem vergangenen Jahr kann der 18-Jährige wiederholen und verbessert den Altersklassenrekord gleich zweimal.

Franz Ahnert (Erfurter SCC) hat ein weiteres Zeichen gesetzt. Ein Jahr nach dem sechsten Platz bei der Junioren-Europameisterschaft in Belgrad schwamm der Erfurter in Vilnius über 200 Meter Lagen wiederum unter die schnellsten acht Europas. Im Finale am Donnerstagabend steigerte er sich dabei noch ein weiteres Mal und wiederholte als Sechster das Ergebnis aus dem Vorjahr. Beim Sieg des Rumänen Badea in 2:00,05 Minuten blieb der Erfurter in 2:02,49 Minuten eine halbe Sekunde unter seiner Bestleistung und schwamm Altersklassenrekord.

Die Zeit von 2:03,12 hatte im vorigen Jahr bereits Landesrekord bei den 17-Jährigen bedeutet. Im Halbfinale ein Jahr später unterbot Ahnert am Mittwoch nun schon die von ihm ebenso gehaltene Thüringer Bestmarke der 18-Jährigen in 2:02,95 min, um sie tags darauf noch einmal zu toppen.

Gegen eine stärkere Konkurrenz als im Jahr zuvor war es für Thüringens einzigen JEM-Schwimmer schwerer als zuvor, sich überhaupt bis in das Finale vorzukämpfen. Nach den Vorläufen lag der Erfurter an 13. Stelle. Da nur zwei Schwimmer pro Nation weiterkamen, sind zwei der vier vor ihm liegenden Italiener gestrichen worden, sodass er als Elfter ins Halbfinale kam und dort seine bis dahin schnellste Zeit aufbieten musste, um es in den Endlauf zu schaffen.

Die Meisterschaften gehen für den Schüler des Pierre-de-Coubertin-Gymnasiums weiter. Qualifiziert ist er über 200 m Lagen gewesen. Zudem startete er am Donnerstag über 100 m Schmetterling und wurde 26. Ein weiterer Start über 100 m Rücken folgt.

seß