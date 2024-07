Erfurt. Zum Auftakt in die Regionalliga Nordost bestreitet der FC Rot-Weiß Erfurt ein Heimspiel. Wir geben einen Überblick zu den wichtigsten Terminen der Fußball-Saison 2024/25.

Wann beginnt mein Lieblingsverein gegen welchen Club die Fußball-Saison 2024/25? Jene Frage ist mit der Veröffentlichung der Terminpläne der vier höchsten Spielklassen beantwortet. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Ansetzungen und Zusammensetzungen der Ligen.

Gegen wen starten die drei Thüringer Regionalligisten?

Der FC Rot-Weiß Erfurt erwartet am Samstag, 27. Juli, um 14 Uhr zu Hause Eilenburg. Carl Zeiss Jena spielt tags zuvor um 19 Uhr beim BFC Dynamo. Für den ZFC Meuselwitz beginnt zur gleichen Zeit in Luckenwalde die Saison. Am 2. Spieltag muss Rot-Weiß zu Viktoria Berlin.

Stehen die genauen Anstoßzeiten der weiteren Spieltage schon fest?

Nein, der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) wird die weiteren konkreten Zeiten erst im Laufe des Monats veröffentlichen. Klar sind aber schon die Rahmentermine. Noch am 7./8. Dezember startet die Rückrunde. Nach einem weiteren Spieltag ruht die Liga bis zur Rückkehr aus der Winterpause am 1./2. Februar 2025.

Wann wird das Thüringen-Derby ausgetragen?

Am sechsten Spieltag. Der FC Carl Zeiss Jena besitzt am Wochenende 31. August/1. September zunächst das Heimspielrecht. Das Rückrundenduell beim FC Rot-Weiß Erfurt wird am 22./23. Februar 2025 im Steigerwaldstadion ausgetragen.

Wer bestreitet das Regionalliga-Eröffnungsspiel?

Der erste Ball rollt am Donnerstag, 25. Juli, um 20.20 Uhr, wenn der Chemnitzer FC den Drittliga-Absteiger Hallescher FC empfängt. Das Spiel wird live im MDR-Fernsehen übertragen.

Welche Vereine sind neu in der Liga?

Aus der Oberliga Nord gelang Staffelsieger FC Hertha 03 Zehlendorf erstmals der Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Nach dem Verzicht von Titelträger Bischofswerdaer FV ist der VFC Plauen als Nachrücker aus der Südstaffel der zweite Aufsteiger. Die Vogtländer spielten zuletzt in der Saison 2014/15 in dieser Liga.

Steigt der Regionalliga-Meister direkt in die 3. Liga auf?

Nein. Nachdem Energie Cottbus den direkten Sprung nach oben geschafft hat, muss der Nordost-Titelträger wieder in die Relegation gegen den Staffelsieger aus dem Norden. Im Rahmenterminplan sind der 4. und 7. Juni 2025 dafür vorgesehen.

Wann startet die Bundesliga ins neue Spieljahr?

Erstmals seit zwölf Jahren bestreitet der FC Bayern München nicht das Eröffnungsspiel. Der entthronte Meister muss zunächst nach Wolfsburg. Der erste Ball rollt am Freitag, 23. August, zwischen Borussia Mönchengladbach und Titelträger Bayern Leverkusen (Anstoß 20.30 Uhr, live bei Dazn und Sat.1). Neuling Holstein Kiel bestreitet seine Bundesliga-Premiere bei der TSG Hoffenheim.

Startet die 2. Bundesliga auch erst Ende August?

Nein, das Eröffnungsspiel wird am Freitag, 2. August, zwischen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und dem Hamburger SV mit Trainer Steffen Baumgart ausgetragen, der damit gleich zum Saisonstart an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Der 1. FC Magdeburg eröffnet das Spieljahr zu Hause gegen den SV Elversberg.

Gegen wen startet Regionalliga-Meister Energie Cottbus zur Drittliga-Rückkehr?

Das steht noch nicht fest. Die Ansetzungen für die 3. Liga mit Hansa Rostock, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue als weitere ostdeutsche Klubs werden erst in der kommenden Woche bekannt gegeben. Wie eine Liga darüber ertönt am Freitag, 2. August, der erste Anpfiff.

